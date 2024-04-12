Четыре населенных пункта Харьковщины атаковала авиация РФ — Генштаб ВСУ

Районы населенных пунктов Липцы, Волчанск, Купянск-Узловой и Куриловка подверглись вражеским авиаударам в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Под артиллерийским и минометным огнем были Синьковка, Петропавловка, Степовая Новоселовка, Кисловка, Казачья Лопань, Стрелечья и Землянки.

Наступательных действий на Харьковщине враг не вел.