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Четыре населенных пункта Харьковщины атаковала авиация РФ — Генштаб ВСУ

Происшествия 19:21   12.04.2024
Елена Нагорная
Четыре населенных пункта Харьковщины атаковала авиация РФ — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Районы населенных пунктов Липцы, Волчанск, Купянск-Узловой и Куриловка подверглись вражеским авиаударам в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Под артиллерийским и минометным огнем были Синьковка, Петропавловка, Степовая Новоселовка, Кисловка, Казачья Лопань, Стрелечья и Землянки.

Наступательных действий на Харьковщине враг не вел.

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Автор: Елена Нагорная
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12.04.2024, 19:21

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  • • Дата публикации материала: 12 апреля 2024 в 19:21;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы населенных пунктов Липцы, Волчанск, Купянск-Узловой и Куриловка подверглись вражеским авиаударам в течение суток".