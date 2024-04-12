Live
  • Пт 12.04.2024
  • Харків  +19°С
  • USD 39.17
  • EUR 42.02

Чотири населені пункти Харківщини атакувала авіація РФ – Генштаб ЗСУ

Події 19:21   12.04.2024
Олена Нагорна
Чотири населені пункти Харківщини атакувала авіація РФ – Генштаб ЗСУ

Райони населених пунктів Липці, Вовчанськ, Куп’янськ-Вузловий та Курилівка зазнали ворожих авіаударів протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Під артилерійським та мінометним вогнем були Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Кислівка, Козача Лопань, Стрілеча та Землянки.

Наступальних дій на Харківщині ворог не вів.

Читайте також: Удари по Куп’янщині: загинув чоловік, ще двоє людей постраждали (фото)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Чотири населені пункти Харківщини атакувала авіація РФ – Генштаб ЗСУ
Чотири населені пункти Харківщини атакувала авіація РФ – Генштаб ЗСУ
12.04.2024, 19:21
5 млн грн планують витратити на застосунок для цифрової Картки харків’янина
5 млн грн планують витратити на застосунок для цифрової Картки харків’янина
12.04.2024, 18:23
Харкову дозволили звільнити бізнес від місцевих податків, ХОВА вже підтвердила
Харкову дозволили звільнити бізнес від місцевих податків, ХОВА вже підтвердила
12.04.2024, 18:46
7 років за ґратами отримав чоловік, що пограбував літню жінку у Харкові
7 років за ґратами отримав чоловік, що пограбував літню жінку у Харкові
12.04.2024, 18:01
Евакуацію розпочинаємо вже зараз – начальник Харківської ОВА
Евакуацію розпочинаємо вже зараз – начальник Харківської ОВА
12.04.2024, 10:44
Головні новини Харкова 12.04: новий графік, звільнення від місцевих податків
Головні новини Харкова 12.04: новий графік, звільнення від місцевих податків
12.04.2024, 19:28

Новини за темою:

19:27
Дергачі, Липці, Вовчанськ і не тільки: Генштаб – про авіаудари по Харківщині
19:29
Росіяни наносили авіаудари по Харківщині – Генштаб ЗСУ
07:16
Без штурмів, але з авіаударами – зведення Генштабу ЗСУ по Харківщині
23:22
Головні новини Харкова 21.03: росіяни штурмували Синьківку і обстріляли села
13:53
У Вовчанську громаду повернули світло після авіаударів РФ (фото)

Ви читали новину: «Чотири населені пункти Харківщини атакувала авіація РФ – Генштаб ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2024 в 19:21;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони населених пунктів Липці, Вовчанськ, Куп’янськ-Вузловий та Курилівка зазнали ворожих авіаударів протягом доби".