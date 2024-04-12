Чотири населені пункти Харківщини атакувала авіація РФ – Генштаб ЗСУ
Райони населених пунктів Липці, Вовчанськ, Куп’янськ-Вузловий та Курилівка зазнали ворожих авіаударів протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Під артилерійським та мінометним вогнем були Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Кислівка, Козача Лопань, Стрілеча та Землянки.
Наступальних дій на Харківщині ворог не вів.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2024 в 19:21;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони населених пунктів Липці, Вовчанськ, Куп’янськ-Вузловий та Курилівка зазнали ворожих авіаударів протягом доби".