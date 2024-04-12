Чотири населені пункти Харківщини атакувала авіація РФ – Генштаб ЗСУ

Райони населених пунктів Липці, Вовчанськ, Куп’янськ-Вузловий та Курилівка зазнали ворожих авіаударів протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Під артилерійським та мінометним вогнем були Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Кислівка, Козача Лопань, Стрілеча та Землянки.

Наступальних дій на Харківщині ворог не вів.