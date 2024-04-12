Харьковский облсовет одобрил передачу бюро судмедэкспертизы государству

На сессии Харьковского облсовета 10 апреля одобрили передачу областного бюро судмедэкспертизы из областной в государственную собственность.

Это решение в целом и без обсуждений поддержали 78 депутатов, один воздержался и трое не голосовали.

Напомним, в ходе рассмотрения вопроса о передаче комплекса на профильной комиссии облсовета начальник управления по вопросам коммунальной собственности исполнительного аппарата облсовета Андрей Гнатушок пояснял, что такое решение «позволит уменьшить финансовую нагрузку на областной бюджет». Сообщалось, что в госсобственности бюро будет в сфере управления Министерства здравоохранения.

Также напомним, что ранее возникали скандалы вокруг работы бюро судмедэкспертизы и хранения тел в морге на улице Дмитриевской. Так, в январе 2022 года СМИ и соцсети писали о том, что тела лежат сваленными на полу. Тогда руководство бюро судмедэкспертизы не отрицало, что существуют проблемы с площадями для хранения трупов. Однако утверждало: тела не лежали в коридорах.