Харківська облрада схвалила передачу бюро судмедекспертизи державі
На сесії Харківської облради 10 квітня схвалили передачу обласного бюро судмедекспертизи з обласної до державної власності.
Це рішення в цілому та без обговорень підтримали 78 депутатів, один утримався та троє не голосували.
Нагадаємо, під час розгляду питання про передачу комплексу на профільній комісії облради начальник управління з питань комунальної власності виконавчого апарату облради Андрій Гнатушок пояснював, що таке рішення “дозволить зменшити фінансове навантаження на обласний бюджет”. Повідомлялося, що у держвласності бюро буде у сфері управління Міністерства охорони здоров’я.
Також нагадаємо, що раніше виникали скандали навколо роботи бюро судмедекспертизи та зберігання тіл у морзі на вулиці Дмитрівській. Так, у січні 2022 року ЗМІ та соцмережі писали про те, що тіла лежать зваленими на підлозі. Тоді керівництво бюро судмедекспертизи не заперечувало, що існують проблеми із площами для зберігання трупів. Проте стверджувало: тіла не лежали у коридорах.
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- Категорії: Політика, Харків; Теги: бюро, областной совет, облсовет, сесія, судмедэкспертиза, Харків, Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2024 в 22:41;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На сесії Харківської облради 10 квітня схвалили передачу обласного бюро судмедекспертизи з обласної до державної власності".