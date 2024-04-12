На Харьковщине столкнулись мотоцикл и легковушка: есть травмированный
В городе Красноград в ДТП пострадал 19-летний мотоциклист.
Авария произошла 10 апреля. Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, водитель мотоцикла «ЯВА» допустил столкновение с автомобилем «Dacia Logan». В результате ДТП 19-летний мотоциклист получил травмы головы.
«Скорая» госпитализировала пострадавшего в реанимационное отделение. Следователи начали досудебное расследование.
Всего за прошедшие сутки в регионе произошло 22 ДТП, в которых 20 человек получили травмы.
Кроме этого, в поселке Великий Бурлук правоохранители разоблачили водителя, который был за рулем в состоянии опьянения, добавили правоохранители.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авария, ДТП, легковушка, мотоцикл, полиция, столкнулись, травмы, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 12 апреля 2024 в 11:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Красноград в ДТП пострадал 19-летний мотоциклист.".