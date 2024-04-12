На Харьковщине столкнулись мотоцикл и легковушка: есть травмированный

В городе Красноград в ДТП пострадал 19-летний мотоциклист.

Авария произошла 10 апреля. Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, водитель мотоцикла «ЯВА» допустил столкновение с автомобилем «Dacia Logan». В результате ДТП 19-летний мотоциклист получил травмы головы.

«Скорая» госпитализировала пострадавшего в реанимационное отделение. Следователи начали досудебное расследование.

Всего за прошедшие сутки в регионе произошло 22 ДТП, в которых 20 человек получили травмы.

Кроме этого, в поселке Великий Бурлук правоохранители разоблачили водителя, который был за рулем в состоянии опьянения, добавили правоохранители.