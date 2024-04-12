На Харківщині зіткнулися мотоцикл і легковик: є травмований

У місті Красноград в ДТП постраждав 19-річний мотоцикліст.

Аварія сталася 10 квітня. Як повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області, водій мотоцикла «ЯВА» допустив зіткнення з автомобілем «Dacia Logan». Внаслідок ДТП 19-річний мотоцикліст отримав травми голови.

«Швидка» госпіталізувала постраждалого до реанімаційного відділення. Слідчі розпочали досудове розслідування.

Загалом минулої доби в регіоні сталося 22 ДТП, в яких 20 людей отримали травми.

Крім цього, у селищі Великий Бурлук правоохоронці викрили водія, який керував автомобілем у стані сп’яніння, додали правоохоронці.