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На Харківщині зіткнулися мотоцикл і легковик: є травмований

Суспільство 11:42   12.04.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині зіткнулися мотоцикл і легковик: є травмований

У місті Красноград в ДТП постраждав 19-річний мотоцикліст.

Аварія сталася 10 квітня. Як повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області, водій мотоцикла «ЯВА» допустив зіткнення з автомобілем «Dacia Logan». Внаслідок ДТП 19-річний мотоцикліст отримав травми голови.

«Швидка» госпіталізувала постраждалого до реанімаційного відділення. Слідчі розпочали досудове розслідування.

Загалом минулої доби в регіоні сталося 22 ДТП, в яких 20 людей отримали травми.

Крім цього, у селищі Великий Бурлук правоохоронці викрили водія, який керував автомобілем у стані сп’яніння, додали правоохоронці.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2024 в 11:42;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Красноград в ДТП постраждав 19-річний мотоцикліст.".