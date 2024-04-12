На Харківщині зіткнулися мотоцикл і легковик: є травмований
У місті Красноград в ДТП постраждав 19-річний мотоцикліст.
Аварія сталася 10 квітня. Як повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області, водій мотоцикла «ЯВА» допустив зіткнення з автомобілем «Dacia Logan». Внаслідок ДТП 19-річний мотоцикліст отримав травми голови.
«Швидка» госпіталізувала постраждалого до реанімаційного відділення. Слідчі розпочали досудове розслідування.
Загалом минулої доби в регіоні сталося 22 ДТП, в яких 20 людей отримали травми.
Крім цього, у селищі Великий Бурлук правоохоронці викрили водія, який керував автомобілем у стані сп’яніння, додали правоохоронці.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2024 в 11:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Красноград в ДТП постраждав 19-річний мотоцикліст.".