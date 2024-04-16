Угрожал и требовал деньги на выпивку: в Харькове мать жаловалась на сына

60-летнего харьковчанина будут судить за издевательство над матерью.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, к ним неоднократно обращалась 84-летняя женщина. Пенсионерку обижал сын, ссорился, постоянно требовал деньги на выпивку и угрожал физической расправой.

На обидчика правоохранители составили три протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилие по признаку пола, невыполнение срочного запретительного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) КУпАП. Полицейские даже запретили мужчине контактировать с пенсионеркой и находиться по ее месту проживания. Однако мужчина продолжил совершать домашнее насилие.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 126-1 (домашнее насилие) УКУ. Харьковчанину сообщили о подозрении. Ему грозит до 2 лет тюрьмы.