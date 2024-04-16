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Угрожал и требовал деньги на выпивку: в Харькове мать жаловалась на сына

Общество 11:56   16.04.2024
Виктория Яковенко
Угрожал и требовал деньги на выпивку: в Харькове мать жаловалась на сына Фото: ГУНП в Харьковской области

60-летнего харьковчанина будут судить за издевательство над матерью.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, к ним неоднократно обращалась 84-летняя женщина. Пенсионерку обижал сын, ссорился, постоянно требовал деньги на выпивку и угрожал физической расправой.

На обидчика правоохранители составили три протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилие по признаку пола, невыполнение срочного запретительного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) КУпАП. Полицейские даже запретили мужчине контактировать с пенсионеркой и находиться по ее месту проживания. Однако мужчина продолжил совершать домашнее насилие.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 126-1 (домашнее насилие) УКУ. Харьковчанину сообщили о подозрении. Ему грозит до 2 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 апреля 2024 в 11:56;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "60-летнего харьковчанина будут судить за издевательство над матерью.".