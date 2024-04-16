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Погрожував і вимагав гроші на випивку: у Харкові мати скаржилась на сина

Суспільство 11:56   16.04.2024
Вікторія Яковенко
Погрожував і вимагав гроші на випивку: у Харкові мати скаржилась на сина Фото: ГУНП в Харківській області

60-річного харків’янина судитимуть за знущання з матері.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, до них неодноразово зверталася 84-річна жінка. Пенсіонерку ображав син, сварився, постійно вимагав гроші на випивку та погрожував фізичною розправою.

На кривдника правоохоронці склали три протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) КУпАП. Поліцейські навіть заборонили чоловіку контактувати з пенсіонеркою та перебувати за її місцем мешкання. Проте чоловік продовжив вчиняти домашнє насильство.

Тож слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) ККУ. Харків’янину повідомили про підозру. Йому загрожує до 2 років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2024 в 11:56;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "60-річного харків’янина судитимуть за знущання з матері.".