Погрожував і вимагав гроші на випивку: у Харкові мати скаржилась на сина

60-річного харків’янина судитимуть за знущання з матері.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, до них неодноразово зверталася 84-річна жінка. Пенсіонерку ображав син, сварився, постійно вимагав гроші на випивку та погрожував фізичною розправою.

На кривдника правоохоронці склали три протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) КУпАП. Поліцейські навіть заборонили чоловіку контактувати з пенсіонеркою та перебувати за її місцем мешкання. Проте чоловік продовжив вчиняти домашнє насильство.

Тож слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) ККУ. Харків’янину повідомили про підозру. Йому загрожує до 2 років тюрми.