Погрожував і вимагав гроші на випивку: у Харкові мати скаржилась на сина
60-річного харків’янина судитимуть за знущання з матері.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, до них неодноразово зверталася 84-річна жінка. Пенсіонерку ображав син, сварився, постійно вимагав гроші на випивку та погрожував фізичною розправою.
На кривдника правоохоронці склали три протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) КУпАП. Поліцейські навіть заборонили чоловіку контактувати з пенсіонеркою та перебувати за її місцем мешкання. Проте чоловік продовжив вчиняти домашнє насильство.
Тож слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) ККУ. Харків’янину повідомили про підозру. Йому загрожує до 2 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2024 в 11:56;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "60-річного харків’янина судитимуть за знущання з матері.".