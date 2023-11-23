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Загрожує 2 роки. На Харківщині чоловік регулярно знущався з літнього батька

Події 12:38   23.11.2023
Оксана Якушко
Загрожує 2 роки. На Харківщині чоловік регулярно знущався з літнього батька

Слідчі повідомили про підозру 26-річному мешканцю Чугуєва, який чинив домашнє насильство стосовно власного батька, повідомили у Нацполіції. 

67-річний потерпілий мешкає разом із сином, який часто прикладається до пляшки. Через це родичі регулярно сварилися. 26-річний чоловік нецензурно лаявся, принижував рідного батька, погрожував йому фізичною розправою, виніс із квартири речі та телевізор і продав, а гроші витратив на власні потреби.

Поліцейські неодноразово складали стосовно домашнього агресора адміністративні протоколи за ч. 2 ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Незважаючи на профілактичні бесіди, порушник не змінив поведінку в сім’ї та продовжував знущатися з родича.

Слідчі Чугуївського районного управління поліції порушили кримінальну справу за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. 21 листопада правопорушнику повідомили про підозру у скоєнні злочину. Йому загрожує до 2 років ув’язнення.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2023 в 12:38;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідчі повідомили про підозру 26-річному мешканцю Чугуєва, який чинив домашнє насильство стосовно власного батька, повідомили у Нацполіції. ".