Загрожує 2 роки. На Харківщині чоловік регулярно знущався з літнього батька
Слідчі повідомили про підозру 26-річному мешканцю Чугуєва, який чинив домашнє насильство стосовно власного батька, повідомили у Нацполіції.
67-річний потерпілий мешкає разом із сином, який часто прикладається до пляшки. Через це родичі регулярно сварилися. 26-річний чоловік нецензурно лаявся, принижував рідного батька, погрожував йому фізичною розправою, виніс із квартири речі та телевізор і продав, а гроші витратив на власні потреби.
Поліцейські неодноразово складали стосовно домашнього агресора адміністративні протоколи за ч. 2 ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Незважаючи на профілактичні бесіди, порушник не змінив поведінку в сім’ї та продовжував знущатися з родича.
Слідчі Чугуївського районного управління поліції порушили кримінальну справу за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. 21 листопада правопорушнику повідомили про підозру у скоєнні злочину. Йому загрожує до 2 років ув’язнення.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2023 в 12:38;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідчі повідомили про підозру 26-річному мешканцю Чугуєва, який чинив домашнє насильство стосовно власного батька, повідомили у Нацполіції. ".