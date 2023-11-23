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«Светит» 2 года. На Харьковщине мужчина регулярно издевался над пожилым отцом

Происшествия 12:38   23.11.2023
Оксана Якушко
«Светит» 2 года. На Харьковщине мужчина регулярно издевался над пожилым отцом

Следователи сообщили о подозрении 26-летнему жителю Чугуева, который совершал домашнее насилие над собственным отцом, сообщили в Нацполиции.

67-летний потерпевший живет вместе с сыном, который часто прикладывается к бутылке. Из-за этого родственники регулярно ссорились. 26-летний мужчина нецензурно ругался, унижал родного отца, угрожал ему физической расправой, вынес из квартиры вещи и телевизор и продал, а деньги потратил на собственные нужды.

Полицейские неоднократно составляли в отношении домашнего агрессора административные протоколы по ч. 2 ст. 173-2 (совершение домашнего насилия) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Несмотря на профилактические беседы, нарушитель не изменил поведение в семье и продолжал издеваться над родственником.

Следователи Чугуевского районного управления полиции открыли уголовное дело по ст. 126-1 (домашнее насилие) Уголовного кодекса Украины. 21 ноября правонарушителю сообщили о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до 2 лет тюремного заключения.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 23 ноября 2023 в 12:38;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следователи сообщили о подозрении 26-летнему жителю Чугуева, который совершал домашнее насилие над собственным отцом, сообщили в Нацполиции.".