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В Харькове пьяный водитель хотел откупиться от копов за 100 долларов

Общество 14:17   16.04.2024
Виктория Яковенко
В Харькове пьяный водитель хотел откупиться от копов за 100 долларов Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Автомобиль «Skoda» правоохрантели остановили за нарушение ПДД на улице Героев Труда в Харькове вчера.

Во время общения с водителем копы обнаружили у него признаки алкогольного опьянения и предложили ему пройти осмотр, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Мужчина отказался и стал предлагать копам взятку в размере 100 долларов.

«Патрульные неоднократно предупреждали гражданина об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды. Зато мужчина решил сесть в служебный автомобиль и оставить там деньги», — отметили патрульные.

На место правоохранители вызвали следственно-оперативную группу. Патрульные составили на водителя административный протокол по ч. 1 ст. 130 (Отказ от обзоров на состояние алкогольного опьянения) КУпАП.

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Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 апреля 2024 в 14:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Автомобиль «Skoda» правоохрантели остановили за нарушение ПДД на улице Героев Труда в Харькове вчера.".