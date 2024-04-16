В Харькове пьяный водитель хотел откупиться от копов за 100 долларов

Автомобиль «Skoda» правоохрантели остановили за нарушение ПДД на улице Героев Труда в Харькове вчера.

Во время общения с водителем копы обнаружили у него признаки алкогольного опьянения и предложили ему пройти осмотр, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Мужчина отказался и стал предлагать копам взятку в размере 100 долларов.

«Патрульные неоднократно предупреждали гражданина об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды. Зато мужчина решил сесть в служебный автомобиль и оставить там деньги», — отметили патрульные.

На место правоохранители вызвали следственно-оперативную группу. Патрульные составили на водителя административный протокол по ч. 1 ст. 130 (Отказ от обзоров на состояние алкогольного опьянения) КУпАП.