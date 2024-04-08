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Троих пьяных водителей поймали в Харькове в выходные: все предлагали взятки

Общество 20:39   08.04.2024
Елена Нагорная
Троих пьяных водителей поймали в Харькове в выходные: все предлагали взятки

В течение минувших выходных в Харькове трое пьяных водителей предлагали взятки патрульным.

Один из случаев был на улице Петропавловской. Копы остановили Mitsubishi для проверки, и при осмотре на состояние опьянения водителя — Drager показал 1.43 промилле. Чтобы избежать ответственности, водитель предложил патрульным 200 долларов, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Водителя Volkswagen LT правоохранители остановили во время комендантского часа на улице Ощепкова. Вероятно, он был пьян. От проверки мужчина отказался, при этом достал 3 тысячи гривен взятки.

Также ночью в переулке Сабуровском патрульные остановили Маzda 3, также для проверки. Уровень алкоголя в крови водителя достиг 3.14 промилле. Он также предлагал копам взятку, однако какую именно — не сообщается.

Во всех случаях инспекторы составили админматериалы и отстранили водителей от управления. На места вызвали следственно-оперативные группы.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 8 апреля 2024 в 20:39;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших выходных в Харькове трое пьяных водителей предлагали взятки патрульным".