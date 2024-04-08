Троих пьяных водителей поймали в Харькове в выходные: все предлагали взятки

В течение минувших выходных в Харькове трое пьяных водителей предлагали взятки патрульным.

Один из случаев был на улице Петропавловской. Копы остановили Mitsubishi для проверки, и при осмотре на состояние опьянения водителя — Drager показал 1.43 промилле. Чтобы избежать ответственности, водитель предложил патрульным 200 долларов, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Водителя Volkswagen LT правоохранители остановили во время комендантского часа на улице Ощепкова. Вероятно, он был пьян. От проверки мужчина отказался, при этом достал 3 тысячи гривен взятки.

Также ночью в переулке Сабуровском патрульные остановили Маzda 3, также для проверки. Уровень алкоголя в крови водителя достиг 3.14 промилле. Он также предлагал копам взятку, однако какую именно — не сообщается.

Во всех случаях инспекторы составили админматериалы и отстранили водителей от управления. На места вызвали следственно-оперативные группы.