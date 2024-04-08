Троих пьяных водителей поймали в Харькове в выходные: все предлагали взятки
В течение минувших выходных в Харькове трое пьяных водителей предлагали взятки патрульным.
Один из случаев был на улице Петропавловской. Копы остановили Mitsubishi для проверки, и при осмотре на состояние опьянения водителя — Drager показал 1.43 промилле. Чтобы избежать ответственности, водитель предложил патрульным 200 долларов, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Водителя Volkswagen LT правоохранители остановили во время комендантского часа на улице Ощепкова. Вероятно, он был пьян. От проверки мужчина отказался, при этом достал 3 тысячи гривен взятки.
Также ночью в переулке Сабуровском патрульные остановили Маzda 3, также для проверки. Уровень алкоголя в крови водителя достиг 3.14 промилле. Он также предлагал копам взятку, однако какую именно — не сообщается.
Во всех случаях инспекторы составили админматериалы и отстранили водителей от управления. На места вызвали следственно-оперативные группы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: взятка, водители, патрульні, патрульные, полиция, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 8 апреля 2024 в 20:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших выходных в Харькове трое пьяных водителей предлагали взятки патрульным".