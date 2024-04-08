Трьох п’яних водіїв спіймали в Харкові у вихідні: усі пропонували хабарі копам
Протягом минулих вихідних у Харкові троє п’яних водіїв пропонували хабарі патрульним.
Один з випадків був на вулиці Петропавлівській. Копи зупинили Mitsubishi для перевірки, і під час огляду на стан сп’яніння водія – Drager показав 1.43 проміле. Аби уникнути відповідальності, керманич запропонував патрульним 200 доларів, повідомляють в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
Водія Volkswagen LT правоохоронці зупинили під час комендантської години на вулиці Ощепкова. Ймовірно, він був напідпитку. Від перевірки чоловік відмовився, натомість дістав 3 тисячі гривень хабаря.
Також вночі у провулку Сабурівському патрульні зупинили Маzda 3, також для перевірки. Рівень алкоголю у крові водія сягнув 3.14 проміле. Він також пропонував копам хабар, проте який саме – не повідомляється.
У всіх випадках інспектори склали адмінматеріали та усунули водіїв від керування. На місця викликали слідчо-оперативні групи.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2024 в 20:39;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулих вихідних у Харкові троє п’яних водіїв пропонували хабарі патрульним".