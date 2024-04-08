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Трьох п’яних водіїв спіймали в Харкові у вихідні: усі пропонували хабарі копам

Суспільство 20:39   08.04.2024
Олена Нагорна
Трьох п’яних водіїв спіймали в Харкові у вихідні: усі пропонували хабарі копам

Протягом минулих вихідних у Харкові троє п’яних водіїв пропонували хабарі патрульним.

Один з випадків був на вулиці Петропавлівській. Копи зупинили Mitsubishi для перевірки, і під час огляду на стан сп’яніння водія – Drager показав 1.43 проміле. Аби уникнути відповідальності, керманич запропонував патрульним 200 доларів, повідомляють в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Водія Volkswagen LT правоохоронці зупинили під час комендантської години на вулиці Ощепкова. Ймовірно, він був напідпитку. Від перевірки чоловік відмовився, натомість дістав 3 тисячі гривень хабаря.

Також вночі у провулку Сабурівському патрульні зупинили Маzda 3, також для перевірки. Рівень алкоголю у крові водія сягнув 3.14 проміле. Він також пропонував копам хабар, проте який саме – не повідомляється.

У всіх випадках інспектори склали адмінматеріали та усунули водіїв від керування. На місця викликали слідчо-оперативні групи.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2024 в 20:39;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулих вихідних у Харкові троє п’яних водіїв пропонували хабарі патрульним".