У Харкові п’яний водій хотів відкупитися від копів за 100 доларів

Автомобіль «Skoda» правоохоронці зупинили за порушення ПДР на вулиці Героїв Праці у Харкові вчора.

Під час спілкування з водієм копи виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння, тож запропонували йому пройти огляд, повідомляють в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Чоловік відмовився і почав пропонувати копам хабар у розмірі 100 доларів.

«Патрульні неодноразово попереджали громадянина про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди. Натомість, чоловік вирішив сісти у службове авто та залишити там гроші», – зазначили патрульні.

На місце правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу. Патрульні склали на водія адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Відмова від оглядів на стан алкогольного сп’яніння) КУпАП.