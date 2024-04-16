У Харкові п’яний водій хотів відкупитися від копів за 100 доларів
Автомобіль «Skoda» правоохоронці зупинили за порушення ПДР на вулиці Героїв Праці у Харкові вчора.
Під час спілкування з водієм копи виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння, тож запропонували йому пройти огляд, повідомляють в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
Чоловік відмовився і почав пропонувати копам хабар у розмірі 100 доларів.
«Патрульні неодноразово попереджали громадянина про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди. Натомість, чоловік вирішив сісти у службове авто та залишити там гроші», – зазначили патрульні.
На місце правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу. Патрульні склали на водія адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Відмова від оглядів на стан алкогольного сп’яніння) КУпАП.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: взятка, водій, патрульні, поліція, пьяный, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2024 в 14:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автомобіль «Skoda» правоохоронці зупинили за порушення ПДР на вулиці Героїв Праці у Харкові вчора.".