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У Харкові п’яний водій хотів відкупитися від копів за 100 доларів

Суспільство 14:17   16.04.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові п’яний водій хотів відкупитися від копів за 100 доларів Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

Автомобіль «Skoda» правоохоронці зупинили за порушення ПДР на вулиці Героїв Праці у Харкові вчора.

Під час спілкування з водієм копи виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння, тож запропонували йому пройти огляд, повідомляють в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Чоловік відмовився і почав пропонувати копам хабар у розмірі 100 доларів.

«Патрульні неодноразово попереджали громадянина про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди. Натомість, чоловік вирішив сісти у службове авто та залишити там гроші», – зазначили патрульні.

На місце правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу.  Патрульні склали на водія адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Відмова від оглядів на стан алкогольного сп’яніння) КУпАП.

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Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

Читайте також: Трьох п’яних водіїв спіймали в Харкові у вихідні: усі пропонували хабарі копам

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2024 в 14:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автомобіль «Skoda» правоохоронці зупинили за порушення ПДР на вулиці Героїв Праці у Харкові вчора.".