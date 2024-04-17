Долги за «коммуналку» и ситуацию со светом обсудили на Харьковщине (видео)
На Харьковщине состоялось выездное заседание комитета ВР Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, сообщили в ХОВА.
«Поднял вопрос задолженности по коммунальным услугам жителей освобожденных территорий — речь идет именно о начислениях, которые возникли во время оккупации. Надеемся на скорейшее урегулирование этой ситуации и поддержку людей», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Кроме того, в регионе нарабатывают решения, с помощью которых планируют восстановить поврежденную энергоинфраструктуру области.
«В то же время подчеркнул, что необходимы стратегические решения по обеспечению региона электроэнергией, поскольку не исключаем повторных ударов по энергоинфраструктуре», — добавил глава ХОВА.
Он также добавил, что сейчас в область продолжают поступать генераторы и горюче-смазочные материалы от иностранных партнеров и других областей Украины. Ранее в ХОВА сообщали, что регион получил уже более 1000 генераторов разных мощностей от Херсонской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой, Киевской, Волынской, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Сумской областей.
«Сейчас пытаемся придерживаться плановых отключений электроэнергии для населения – 2-3 часа в сутки», – сказал Синегубов.
Глава комитета Андрей Герус подчеркнул, что Харьковщина должна стать приоритетной для оказания помощи.
«Готовим проекты поддержки, в частности, для Харьковской области. К примеру, рассматривается возможность установки солнечных электростанций в больницах. Со своей стороны будем делать все возможное, чтобы помочь Харьковщине возобновить электро- и теплоснабжение», – отметил Герус.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ВР, долги, коммуналка, світло, свет, Снинегубов, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2024 в 13:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине состоялось выездное заседание комитета ВР Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, сообщили в ХОВА. ".