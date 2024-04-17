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Долги за «коммуналку» и ситуацию со светом обсудили на Харьковщине (видео)

Общество 13:19   17.04.2024
Виктория Яковенко
Долги за «коммуналку» и ситуацию со светом обсудили на Харьковщине (видео) Фото: Олег Синегубов

На Харьковщине состоялось выездное заседание комитета ВР Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, сообщили в ХОВА. 

«Поднял вопрос задолженности по коммунальным услугам жителей освобожденных территорий — речь идет именно о начислениях, которые возникли во время оккупации. Надеемся на скорейшее урегулирование этой ситуации и поддержку людей», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Кроме того, в регионе нарабатывают решения, с помощью которых планируют восстановить поврежденную энергоинфраструктуру области.

«В то же время подчеркнул, что необходимы стратегические решения по обеспечению региона электроэнергией, поскольку не исключаем повторных ударов по энергоинфраструктуре», — добавил глава ХОВА.

Он также добавил, что сейчас в область продолжают поступать генераторы и горюче-смазочные материалы от иностранных партнеров и других областей Украины. Ранее в ХОВА сообщали, что регион получил уже более 1000 генераторов разных мощностей от Херсонской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой, Киевской, Волынской, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Сумской областей.

«Сейчас пытаемся придерживаться плановых отключений электроэнергии для населения – 2-3 часа в сутки», – сказал Синегубов.

Глава комитета Андрей Герус подчеркнул, что Харьковщина должна стать приоритетной для оказания помощи.

«Готовим проекты поддержки, в частности, для Харьковской области. К примеру, рассматривается возможность установки солнечных электростанций в больницах. Со своей стороны будем делать все возможное, чтобы помочь Харьковщине возобновить электро- и теплоснабжение», – отметил Герус.

Читайте также: Новые повреждения, увеличены графики: ситуация со светом на Харьковщине

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 апреля 2024 в 13:19;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине состоялось выездное заседание комитета ВР Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, сообщили в ХОВА. ".