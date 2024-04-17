Борги за «комуналку» та ситуацію зі світлом обговорили на Харківщині (відео)

На Харківщині відбулося виїзне засідання комітету ВР України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, повідомили у ХОВА.

«Порушив питання заборгованості по комунальним послугам жителів звільнених територій — мова йде саме про ті нарахування, які виникли під час окупації. Сподіваємося на якнайшвидше врегулювання цієї ситуації й підтримку людей», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Крім цього, в регіоні напрацьовують рішення, за допомогою яких планують відновити пошкоджену енергоінфраструктуру області.

«Водночас підкреслив, що необхідні стратегічні рішення щодо забезпечення регіону електроенергією, оскільки не виключаємо повторних ударів по енергоінфраструктурі», – додав голова ХОВА.

Він також додав, що наразі в область продовжують надходити генератори та паливно-мастильні матеріали від іноземних партнерів та інших областей України. Раніше у ХОВА повідомляли, що регіон отримав вже понад 1000 генераторів різних потужностей від Херсонської, Вінницької, Тернопільської, Хмельницької, Київської, Волинської, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Сумської областей.

«На сьогодні намагаємося дотримуватися планових відключень електроенергії для населення – 2-3 години на добу», – сказав Синєгубов.

Голова комітету Андрій Герус наголосив, що наразі Харківщина має стати пріоритетною для надання допомоги.

«Готуємо проєкти підтримки, зокрема, для Харківської області. До прикладу, розглядається можливість встановлення сонячних електростанцій на лікарнях. Зі свого боку будемо робити все можливе, щоб допомогти Харківщині відновити електро- та теплопостачання», – зазначив Герус.