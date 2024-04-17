Два пожара за сутки вызвали обстрелами россияне на Харьковщине
Пожары возникли в Золочеве и Казачьей Лопани. Россияне подожгли административное здание и прицеп на территории частного дома.
«Посреди дня вражеская авиация сбросила авиабомбы на поселок Золочев. Одна из них взорвалась возле административного здания, вызвав пожар бывшей в употреблении картонной тары на площади 5 кв. м. Двое гражданских людей получили травмы», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области утром 17 апреля.
Спасатели также отметили, что в Золочеве обнаружили повреждения двух частных домов и электросетей.
Еще один пожар ночью возник в Казачьей Лопани.
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«17 апреля около 00:30 оккупанты обстреляли пограничный поселок Казачья Лопань Дергачевской громады. На одном из частных подворий загорелся автомобильный прицеп и хозяйственные принадлежности. Пострадавших нет», — сообщили в ГСЧС.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, новости Харькова, обстрелы, пожары;
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2024 в 08:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожары возникли в Золочеве и Казачьей Лопани. Россияне подожгли административное здание и прицеп на территории частного дома".