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Дві пожежі за добу викликали обстрілами росіяни на Харківщині

Події 08:04   17.04.2024
Оксана Горун
Дві пожежі за добу викликали обстрілами росіяни на Харківщині Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Пожежі виникли в Золочеві та Козачій Лопані. Росіяни підпалили адміністративну будівлю та причіп на території приватного будинку.

“Посеред дня ворожа авіація скинула авіабомби на селище Золочів. Одна з них вибухнула біля адміністративної будівлі, спричинивши пожежу картонної тари, що була у вжитку, на площі 5 кв. м. Двоє цивільних людей отримали травми”, — проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області вранці 17 квітня

Рятувальники також зазначили, що в Золочеві виявили пошкодження двох приватних будинків та електромереж.

Ще одна пожежа вночі виникла в Козачій Лопані.

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“17 квітня близько 00:30 окупанти обстріляли прикордонне селище Козача Лопань Дергачівської громади. На одному з приватних подвір’їв зайнявся автомобільний причіп та господарчі речі. Постраждалих немає”, – повідомили в ДСНС.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2024 в 08:04;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежі виникли в Золочеві та Козачій Лопані. Росіяни підпалили адміністративну будівлю та причіп на території приватного будинку".