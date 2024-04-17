Дві пожежі за добу викликали обстрілами росіяни на Харківщині

Пожежі виникли в Золочеві та Козачій Лопані. Росіяни підпалили адміністративну будівлю та причіп на території приватного будинку.

“Посеред дня ворожа авіація скинула авіабомби на селище Золочів. Одна з них вибухнула біля адміністративної будівлі, спричинивши пожежу картонної тари, що була у вжитку, на площі 5 кв. м. Двоє цивільних людей отримали травми”, — проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області вранці 17 квітня

Рятувальники також зазначили, що в Золочеві виявили пошкодження двох приватних будинків та електромереж.

Ще одна пожежа вночі виникла в Козачій Лопані.

“17 квітня близько 00:30 окупанти обстріляли прикордонне селище Козача Лопань Дергачівської громади. На одному з приватних подвір’їв зайнявся автомобільний причіп та господарчі речі. Постраждалих немає”, – повідомили в ДСНС.