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Синегубов о последствиях обстрелов Харьковщины: два пострадавших и разрушения

Происшествия 08:25   17.04.2024
Оксана Горун
Синегубов о последствиях обстрелов Харьковщины: два пострадавших и разрушения Фото: Олег Синегубов/telegram

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 17 апреля проинформировал, что под артиллерийскими обстрелами за сутки было около 20 населенных пунктов Харьковской области. А наибольшие разрушения — из-за ударов КАБами и из РСЗО.

«14:00 оккупанты обстреляли пгт Золочев Богодуховского района управляемой авиабомбой. Попали в здание «Укрпочты». 57-летняя женщина и 49-летний мужчина с акубаротравмами (контузией — Ред.) доставлены в медицинское учреждение», — сообщил начальник ХОВА.

обстрел Золочева 16 апреля 2024 2
Фото: Олег Синегубов/telegram

Также КАБы в течение суток скинули на Купянск (поврежден жилой дом и автомобиль), Золочев (два частных дома) и Боровую. Там авиабомба повредила недействующее административное здание предприятия, а также здания суда, Пенсионного фонда, библиотеки и частные дома.

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На село Колесниковка Купянского района скинули ФАБ. Повреждены восемь частных домов, пять автомобилей, гараж, хозяйственная постройка.

По Казачьей Лопани вечером ударили из РСЗО. Повреждены два частных дома. Удар реактивной артиллерией в течение дня был по Волчанску — повреждены три жилых дома и автомобиль.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 апреля 2024 в 08:25;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 17 апреля проинформировал, что под артиллерийскими обстрелами за сутки было около 20 населенных пунктов Харьковской области. А наибольшие разрушения — из-за ударов КАБами и из РСЗО".