Синегубов о последствиях обстрелов Харьковщины: два пострадавших и разрушения
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 17 апреля проинформировал, что под артиллерийскими обстрелами за сутки было около 20 населенных пунктов Харьковской области. А наибольшие разрушения — из-за ударов КАБами и из РСЗО.
«14:00 оккупанты обстреляли пгт Золочев Богодуховского района управляемой авиабомбой. Попали в здание «Укрпочты». 57-летняя женщина и 49-летний мужчина с акубаротравмами (контузией — Ред.) доставлены в медицинское учреждение», — сообщил начальник ХОВА.
Также КАБы в течение суток скинули на Купянск (поврежден жилой дом и автомобиль), Золочев (два частных дома) и Боровую. Там авиабомба повредила недействующее административное здание предприятия, а также здания суда, Пенсионного фонда, библиотеки и частные дома.
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На село Колесниковка Купянского района скинули ФАБ. Повреждены восемь частных домов, пять автомобилей, гараж, хозяйственная постройка.
По Казачьей Лопани вечером ударили из РСЗО. Повреждены два частных дома. Удар реактивной артиллерией в течение дня был по Волчанску — повреждены три жилых дома и автомобиль.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, поранені, разрушения, руйнування, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2024 в 08:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 17 апреля проинформировал, что под артиллерийскими обстрелами за сутки было около 20 населенных пунктов Харьковской области. А наибольшие разрушения — из-за ударов КАБами и из РСЗО".