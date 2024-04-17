Синєгубов про наслідки обстрілів Харківщини: двоє постраждалих і руйнування
Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 17 квітня поінформував, що під артилерійськими обстрілами за добу було близько 20 населених пунктів Харківської області. А найбільші руйнування – через удари КАБами та з РСЗВ.
“14:00 окупанти обстріляли смт Золочів Богодухівського району керованою авіабомбою. Влучили в будівлю “Укрпошти”. 57-річна жінка та 49-річний чоловік з акубаротравмами (контузіями – Ред.) доставлені до медичного закладу”, — повідомив начальник ХОВА.
Також КАБи протягом доби скинули на Куп’янськ (пошкоджені житловий будинок і автомобіль), Золочів (два приватні будинки) та Борову. Там авіабомба пошкодила адміністративну будівлю підприємства, яку не використовували, а також будівлі суду, Пенсійного фонду, бібліотеки та приватні будинки.
Читайте також: Дві пожежі за добу викликали обстрілами росіяни на Харківщині
На село Колесниківка Куп’янського району скинули ФАБ. Пошкоджені вісім приватних будинків, п’ять автомобілів, гараж, господарча споруда.
По Козачій Лопані ввечері вдарили з РСЗВ. Пошкоджені два приватні будинки. Удар реактивною артилерією протягом дня був по Вовчанську – пошкоджені три житлові будинки та автомобіль.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: новини Харкова, обстріли, поранені, руйнування, сінєгубов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Синєгубов про наслідки обстрілів Харківщини: двоє постраждалих і руйнування»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2024 в 08:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 17 квітня поінформував, що під артилерійськими обстрілами за добу було близько 20 населених пунктів Харківської області. А найбільші руйнування – через удари КАБами та з РСЗВ".