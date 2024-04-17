Синєгубов про наслідки обстрілів Харківщини: двоє постраждалих і руйнування

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 17 квітня поінформував, що під артилерійськими обстрілами за добу було близько 20 населених пунктів Харківської області. А найбільші руйнування – через удари КАБами та з РСЗВ.

“14:00 окупанти обстріляли смт Золочів Богодухівського району керованою авіабомбою. Влучили в будівлю “Укрпошти”. 57-річна жінка та 49-річний чоловік з акубаротравмами (контузіями – Ред.) доставлені до медичного закладу”, — повідомив начальник ХОВА.

Також КАБи протягом доби скинули на Куп’янськ (пошкоджені житловий будинок і автомобіль), Золочів (два приватні будинки) та Борову. Там авіабомба пошкодила адміністративну будівлю підприємства, яку не використовували, а також будівлі суду, Пенсійного фонду, бібліотеки та приватні будинки.

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На село Колесниківка Куп’янського району скинули ФАБ. Пошкоджені вісім приватних будинків, п’ять автомобілів, гараж, господарча споруда.

По Козачій Лопані ввечері вдарили з РСЗВ. Пошкоджені два приватні будинки. Удар реактивною артилерією протягом дня був по Вовчанську – пошкоджені три житлові будинки та автомобіль.