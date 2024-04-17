Ветер на Харьковщине усилится в ближайшее время: предупреждение синоптиков
Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине 17 апреля.
«В ближайшее время по области и городу ожидаются порывы южного ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2024 в 11:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине 17 апреля.".