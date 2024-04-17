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Ветер на Харьковщине усилится в ближайшее время: предупреждение синоптиков

Погода 11:35   17.04.2024
Виктория Яковенко
Ветер на Харьковщине усилится в ближайшее время: предупреждение синоптиков

Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине 17 апреля.

«В ближайшее время по области и городу ожидаются порывы южного ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 апреля 2024 в 11:35;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине 17 апреля.".