Ветер на Харьковщине усилится в ближайшее время: предупреждение синоптиков

Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине 17 апреля.

«В ближайшее время по области и городу ожидаются порывы южного ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.