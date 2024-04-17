Вітер на Харківщині посилиться в найближчу годину: попередження синоптиків

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 17 квітня.

«У найближчу годину по області та місту очікуються пориви південного вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.