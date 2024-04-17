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Вітер на Харківщині посилиться в найближчу годину: попередження синоптиків

Погода 11:35   17.04.2024
Вікторія Яковенко
Вітер на Харківщині посилиться в найближчу годину: попередження синоптиків

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 17 квітня.

«У найближчу годину по області та місту очікуються пориви південного вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2024 в 11:35;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 17 квітня.".