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В Харькове уменьшили флаг Украины на центральном флагштоке (фото)

Общество 09:21   19.04.2024
Оксана Горун
В Харькове уменьшили флаг Украины на центральном флагштоке (фото) Фото: пресс-служба ХГС

Традиционно из-за сильного ветра полотнище главного Государственного Флага Украины в Харькове заменили на меньшее по размеру.

«Из-за сильных порывов ветра сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» заменили государственный флаг на главном флагштоке города на меньший», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

Ранее синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии предупредили харьковчан об опасности.

«Утром и днем 19 апреля по области и городу ожидаются порывы юго-западного ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — проинформировали синоптики.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 19 апреля 2024 в 09:21;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Традиционно из-за сильного ветра полотнище главного Государственного Флага Украины в Харькове заменили на меньшее по размеру".