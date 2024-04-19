В Харькове уменьшили флаг Украины на центральном флагштоке (фото)
Фото: пресс-служба ХГС
Традиционно из-за сильного ветра полотнище главного Государственного Флага Украины в Харькове заменили на меньшее по размеру.
«Из-за сильных порывов ветра сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» заменили государственный флаг на главном флагштоке города на меньший», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.
Ранее синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии предупредили харьковчан об опасности.
«Утром и днем 19 апреля по области и городу ожидаются порывы юго-западного ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — проинформировали синоптики.
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- • Дата публикации материала: 19 апреля 2024 в 09:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Традиционно из-за сильного ветра полотнище главного Государственного Флага Украины в Харькове заменили на меньшее по размеру".