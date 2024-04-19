В Харькове уменьшили флаг Украины на центральном флагштоке (фото)

Традиционно из-за сильного ветра полотнище главного Государственного Флага Украины в Харькове заменили на меньшее по размеру.

«Из-за сильных порывов ветра сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» заменили государственный флаг на главном флагштоке города на меньший», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

Ранее синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии предупредили харьковчан об опасности.

«Утром и днем 19 апреля по области и городу ожидаются порывы юго-западного ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — проинформировали синоптики.