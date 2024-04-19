У Харкові зменшили прапор України на центральному флагштоку (фото)
Традиційно через сильний вітер полотнище головного Державного Прапора України у Харкові замінили на менше за розміром.
“Через сильні пориви вітру співробітники СКП “Харківзеленбуд” замінили державний прапор на головному флагштоку міста на менший”, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.
Раніше синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології попередили харків’ян про небезпеку.
“Вранці та вдень 19 квітня по області та місту очікуються пориви південно-західного вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий”, – поінформували синоптики.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2024 в 09:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Традиційно через сильний вітер полотнище головного Державного Прапора України у Харкові замінили на менше за розміром".