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У Харкові зменшили прапор України на центральному флагштоку (фото)

Суспільство 09:21   19.04.2024
Оксана Горун
У Харкові зменшили прапор України на центральному флагштоку (фото)

Традиційно через сильний вітер полотнище головного Державного Прапора України у Харкові замінили на менше за розміром.

“Через сильні пориви вітру співробітники СКП “Харківзеленбуд” замінили державний прапор на головному флагштоку міста на менший”, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.

Раніше синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології попередили харків’ян про небезпеку.

Вранці та вдень 19 квітня по області та місту очікуються пориви південно-західного вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий”, – поінформували синоптики.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2024 в 09:21;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Традиційно через сильний вітер полотнище головного Державного Прапора України у Харкові замінили на менше за розміром".