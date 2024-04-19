У Харкові зменшили прапор України на центральному флагштоку (фото)

Традиційно через сильний вітер полотнище головного Державного Прапора України у Харкові замінили на менше за розміром.

“Через сильні пориви вітру співробітники СКП “Харківзеленбуд” замінили державний прапор на головному флагштоку міста на менший”, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.

Раніше синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології попередили харків’ян про небезпеку.

“Вранці та вдень 19 квітня по області та місту очікуються пориви південно-західного вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий”, – поінформували синоптики.