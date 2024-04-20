Из-под завалов на Харьковщине спасли мужчину – Синегубов об обстрелах

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины за сутки.

19 апреля в 10:30 армия РФ ударила КАБом по селу Сеньково в Купянском районе. В результате обстрела были повреждены здание бывшей местной амбулатории общей практики и семейной медицины и частный дом, рассказал Синегубов.

Кроме этого, 20 апреля в 00:38 в результате обстрела села Слобожанское под завалами в хозпостройке находился мужчина. Были проведены аварийно – спасательные работы. Мужчина травм не получил, добавил глава ХОВА.