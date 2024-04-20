З-під завалів на Харківщині врятували чоловіка – Синєгубов про обстріли

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківщини за добу.

19 квітня о 10:30 армія РФ вдарила КАБом по селу Сенькове в Куп’янському районі. Внаслідок обстрілу були пошкоджені будівля колишньої місцевої амбулаторії загальної практики та сімейної медицини та приватний будинок, розповів Синєгубов.

Крім цього, 20 квітня о 00:38 внаслідок обстрілу села Слобожанське під завалами в господарчій споруді знаходився чоловік. Було проведено аварійно – рятувальні роботи. Чоловік травм не отримав, додав голова ХОВА.