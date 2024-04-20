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З-під завалів на Харківщині врятували чоловіка – Синєгубов про обстріли

Суспільство 09:00   20.04.2024
Вікторія Яковенко
З-під завалів на Харківщині врятували чоловіка – Синєгубов про обстріли

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківщини за добу.

19 квітня о 10:30 армія РФ вдарила КАБом по селу Сенькове в Куп’янському районі. Внаслідок обстрілу були пошкоджені будівля колишньої місцевої амбулаторії загальної практики та сімейної медицини та приватний будинок, розповів Синєгубов.

Крім цього, 20 квітня о 00:38 внаслідок обстрілу села Слобожанське під завалами в господарчій споруді знаходився чоловік. Було проведено аварійно – рятувальні роботи. Чоловік травм не отримав, додав голова ХОВА.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2024 в 09:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківщини за добу.".