З-під завалів на Харківщині врятували чоловіка – Синєгубов про обстріли
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківщини за добу.
19 квітня о 10:30 армія РФ вдарила КАБом по селу Сенькове в Куп’янському районі. Внаслідок обстрілу були пошкоджені будівля колишньої місцевої амбулаторії загальної практики та сімейної медицини та приватний будинок, розповів Синєгубов.
Крім цього, 20 квітня о 00:38 внаслідок обстрілу села Слобожанське під завалами в господарчій споруді знаходився чоловік. Було проведено аварійно – рятувальні роботи. Чоловік травм не отримав, додав голова ХОВА.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: завали, КАБ, обстріли, сінєгубов, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2024 в 09:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківщини за добу.".