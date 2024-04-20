«Работала ПВО, был сбит БпЛА» — Терехов о взрыве в Харькове в 12:30
Взрыв, который слышали в Харькове около 12:30, произошел в результате работы ПВО.
«Был сбит БпЛА нашего противника», – сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона.
Напомним, около 12:30 в Харькове был слышен взрыв. Быть осторожными призвал мэр города Игорь Терехов. Позже начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник написал, что это работа страж неба Харьковщины.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: БПЛА, взрыв, пво, работа, робота, терехов, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Работала ПВО, был сбит БпЛА» — Терехов о взрыве в Харькове в 12:30»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 апреля 2024 в 14:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрыв, который слышали в Харькове около 12:30, произошел в результате работы ПВО.".