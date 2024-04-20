«Работала ПВО, был сбит БпЛА» — Терехов о взрыве в Харькове в 12:30

Взрыв, который слышали в Харькове около 12:30, произошел в результате работы ПВО.

«Был сбит БпЛА нашего противника», – сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона.

Напомним, около 12:30 в Харькове был слышен взрыв. Быть осторожными призвал мэр города Игорь Терехов. Позже начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник написал, что это работа страж неба Харьковщины.