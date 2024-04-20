Live
  • Сб 20.04.2024
  • Харьков  +17°С
  • USD 39.6
  • EUR 42.28

«Работала ПВО, был сбит БпЛА» — Терехов о взрыве в Харькове в 12:30

Общество 14:44   20.04.2024
Виктория Яковенко
«Работала ПВО, был сбит БпЛА» — Терехов о взрыве в Харькове в 12:30

Взрыв, который слышали в Харькове около 12:30, произошел в результате работы ПВО.

«Был сбит БпЛА нашего противника», – сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона.

Напомним, около 12:30 в Харькове был слышен взрыв. Быть осторожными призвал мэр города Игорь Терехов. Позже начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник написал, что это работа страж неба Харьковщины.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Терехов сообщил, куда «прилетело» днем в Харькове
Терехов сообщил, куда «прилетело» днем в Харькове
20.04.2024, 15:03
Главные новости Харькова 20 апреля: работает весь транспорт, «прилет»
Главные новости Харькова 20 апреля: работает весь транспорт, «прилет»
20.04.2024, 15:09
В Харькове раздался взрыв: информация Терехова и Синегубова
В Харькове раздался взрыв: информация Терехова и Синегубова
20.04.2024, 12:34
«Харьков снова слышит взрывы» — Терехов
«Харьков снова слышит взрывы» — Терехов
20.04.2024, 14:34
«Работала ПВО, был сбит БпЛА» — Терехов о взрыве в Харькове в 12:30
«Работала ПВО, был сбит БпЛА» — Терехов о взрыве в Харькове в 12:30
20.04.2024, 14:44
«Стражи неба Харьковщины» — Мельник о взрыве, который слышали в Харькове
«Стражи неба Харьковщины» — Мельник о взрыве, который слышали в Харькове
20.04.2024, 12:50

Новости по теме:

00:36
Взрывы в Харькове, город атакуют дроны и ракеты
00:15
Харьков под ударом «шахедов» — Терехов
23:50
Новая война. Иран напал на Израиль и атаковал его БпЛА
15:08
Ранен водитель «скорой» — россияне атаковали дроном село на Харьковщине
13:15
После атаки на Харьков были «прилеты» по Купянщине, летал БпЛА в районе ХТЗ

Вы читали новость: ««Работала ПВО, был сбит БпЛА» — Терехов о взрыве в Харькове в 12:30»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 апреля 2024 в 14:44;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрыв, который слышали в Харькове около 12:30, произошел в результате работы ПВО.".