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«Працювала ППО, був збитий БпЛА» – Терехов про вибух в Харкові о 12:30

Суспільство 14:44   20.04.2024
Вікторія Яковенко
«Працювала ППО, був збитий БпЛА» – Терехов про вибух в Харкові о 12:30

Вибух, який чули у Харкові близько 12:30, стався внаслідок роботи ППО.

«Був збитий БпЛА нашого противника», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону.

Нагадаємо, близько 12:30 у Харкові було чутно вибух. Бути обережними закликав мер міста Ігор Терехов. Пізніше начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник написав, що це робота вартових неба Харківщини.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2024 в 14:44;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибух, який чули у Харкові близько 12:30, стався внаслідок роботи ППО.".