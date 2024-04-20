«Працювала ППО, був збитий БпЛА» – Терехов про вибух в Харкові о 12:30
Вибух, який чули у Харкові близько 12:30, стався внаслідок роботи ППО.
«Був збитий БпЛА нашого противника», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону.
Нагадаємо, близько 12:30 у Харкові було чутно вибух. Бути обережними закликав мер міста Ігор Терехов. Пізніше начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник написав, що це робота вартових неба Харківщини.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: БПЛА, вибух, пво, робота, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2024 в 14:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибух, який чули у Харкові близько 12:30, стався внаслідок роботи ППО.".