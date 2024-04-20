«Працювала ППО, був збитий БпЛА» – Терехов про вибух в Харкові о 12:30

Вибух, який чули у Харкові близько 12:30, стався внаслідок роботи ППО.

«Був збитий БпЛА нашого противника», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону.

Нагадаємо, близько 12:30 у Харкові було чутно вибух. Бути обережними закликав мер міста Ігор Терехов. Пізніше начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник написав, що це робота вартових неба Харківщини.