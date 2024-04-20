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Удар по многоэтажке в Волчанске: полиция показала кадры с места «прилета»

Происшествия 11:55   20.04.2024
Виктория Яковенко
Удар по многоэтажке в Волчанске: полиция показала кадры с места «прилета» Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители показали последствия удара РФ по 9-этажке в городе Волчанск на Харьковщине.

Фото с места «прилета» опубликовали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

Напомним, 20 апреля около 08:00 россияне ударили по 9-этажке и частному дому в Волчанске, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. По данным облуправления Нацполиции, оккупанты нанесли удар планировочным боеприпасом. Ранение получила женщина 1963 года и мужчина 1979 года рождения. 60-летний мужчина погиб.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 апреля 2024 в 11:55;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители показали последствия удара РФ по 9-этажке в городе Волчанск на Харьковщине.".