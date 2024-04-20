Удар по многоэтажке в Волчанске: полиция показала кадры с места «прилета»

Правоохранители показали последствия удара РФ по 9-этажке в городе Волчанск на Харьковщине.

Фото с места «прилета» опубликовали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Напомним, 20 апреля около 08:00 россияне ударили по 9-этажке и частному дому в Волчанске, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. По данным облуправления Нацполиции, оккупанты нанесли удар планировочным боеприпасом. Ранение получила женщина 1963 года и мужчина 1979 года рождения. 60-летний мужчина погиб.