Удар по многоэтажке в Волчанске: полиция показала кадры с места «прилета»
Фото: ГУНП в Харьковской области
Правоохранители показали последствия удара РФ по 9-этажке в городе Волчанск на Харьковщине.
Фото с места «прилета» опубликовали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Напомним, 20 апреля около 08:00 россияне ударили по 9-этажке и частному дому в Волчанске, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. По данным облуправления Нацполиции, оккупанты нанесли удар планировочным боеприпасом. Ранение получила женщина 1963 года и мужчина 1979 года рождения. 60-летний мужчина погиб.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, многоэтажка, последствия, прилет, рф, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 20 апреля 2024 в 11:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители показали последствия удара РФ по 9-этажке в городе Волчанск на Харьковщине.".