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Удар по багатоповерхівці у Вовчанську: поліція показала кадри з місця

Події 11:55   20.04.2024
Вікторія Яковенко
Удар по багатоповерхівці у Вовчанську: поліція показала кадри з місця Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці показали наслідки удару РФ по 9-поверхівці у місті Вовчанськ на Харківщині.

Фото з місця «прильоту» опублікували у ГУ Нацполіції в Харківській області.

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Фото: ГУНП в Харківській області

Нагадаємо, 20 квітня близько 08:00 росіяни вдарили по 9-поверхівці та приватному будинку у Вовчанську, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. За даними облуправління Нацполіції, окупанти завдали удар планерувальним боєприпасом. Поранення отримала жінка 1963 року народження та чоловік 1979 року народження. 60-річний чоловік загинув.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2024 в 11:55;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці показали наслідки удару РФ по 9-поверхівці у місті Вовчанськ на Харківщині.".