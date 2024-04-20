Удар по багатоповерхівці у Вовчанську: поліція показала кадри з місця
Фото: ГУНП в Харківській області
Правоохоронці показали наслідки удару РФ по 9-поверхівці у місті Вовчанськ на Харківщині.
Фото з місця «прильоту» опублікували у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Нагадаємо, 20 квітня близько 08:00 росіяни вдарили по 9-поверхівці та приватному будинку у Вовчанську, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. За даними облуправління Нацполіції, окупанти завдали удар планерувальним боєприпасом. Поранення отримала жінка 1963 року народження та чоловік 1979 року народження. 60-річний чоловік загинув.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вовчанськ, многоэтажка, последствия, прилет, рф, удар, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2024 в 11:55;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці показали наслідки удару РФ по 9-поверхівці у місті Вовчанськ на Харківщині.".