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Росіяни вдарили по Вовчанську: є загиблий і поранені

Події 11:01   20.04.2024
Вікторія Яковенко
Росіяни вдарили по Вовчанську: є загиблий і поранені Фото: Олег Синєгубов

20 квітня близько 08:15 армія РФ вдарила по місту Вовчанськ на Харківщині.

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни влучили у 9-поверхівку та приватний будинок.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, окупанти завдали удар планерувальним. Зруйнована та пошкоджена багатоповерхівка.

«Внаслідок обстрілу зруйновано третій підʼїзд 9-поверхового будинку. У другому підʼїзді частково зруйнований дах. Двох мешканців деблокували з квартири. Поранення отримала жінка 1963 року народження та чоловік 1979 року народження. 60-річний чоловік, який порався у своєму городі, внаслідок обстрілу загинув», – зазначили правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2024 в 11:01;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "20 квітня близько 08:15 армія РФ вдарила по місту Вовчанськ на Харківщині.".