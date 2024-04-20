Росіяни вдарили по Вовчанську: є загиблий і поранені
Фото: Олег Синєгубов
20 квітня близько 08:15 армія РФ вдарила по місту Вовчанськ на Харківщині.
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни влучили у 9-поверхівку та приватний будинок.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, окупанти завдали удар планерувальним. Зруйнована та пошкоджена багатоповерхівка.
«Внаслідок обстрілу зруйновано третій підʼїзд 9-поверхового будинку. У другому підʼїзді частково зруйнований дах. Двох мешканців деблокували з квартири. Поранення отримала жінка 1963 року народження та чоловік 1979 року народження. 60-річний чоловік, який порався у своєму городі, внаслідок обстрілу загинув», – зазначили правоохоронці.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2024 в 11:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "20 квітня близько 08:15 армія РФ вдарила по місту Вовчанськ на Харківщині.".