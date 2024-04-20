Россияне ударили по Волчанску: есть погибший и раненые
Фото: Олег Синегубов
20 апреля около 08:15 армия РФ ударила по городу Волчанск на Харьковщине.
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне попали в 9-этажку и частный дом.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, оккупанты нанесли удар планировочным боеприпасом. Разрушена и повреждена многоэтажка.
«В результате обстрела разрушен третий подъезд 9-этажного дома. Во втором подъезде частично разрушена крыша. Двоих жителей деблокировали из квартиры. Ранение получила женщина 1963 года рождения и мужчина 1979 года рождения. 60-летний мужчина, который возился в своем огороде, в результате обстрела погиб», — отметили правоохранители.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 20 апреля 2024 в 11:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20 апреля около 08:15 армия РФ ударила по городу Волчанск на Харьковщине.".