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Все трамваи, троллейбусы и автобусы вышли на маршруты в Харькове – Терехов

Общество 14:55   20.04.2024
Виктория Яковенко
Все трамваи, троллейбусы и автобусы вышли на маршруты в Харькове – Терехов Фото: Василий Голосный

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил о текущей ситуации в городе с электроснабжением.

«Улучшения нет. Но работают работники «Укрэнерго», «Харьковоблэнерго». К сожалению, были применены графики отключений, кроме этого эти графики были пересмотрены и интервал был увеличен, так как не хватает напряжения. Есть определенные сложности с оборудованием. Но, как уверяют нас энергетики, они постепенно отлаживают этот процесс и графики будут возвращены. Мы стараемся стабилизировать работу коммунального транспорта, у нас работает метро, интервалы сегодня до 20 минут между поездами. К сожалению, только за эту неделю нам приходилось четыре раза останавливаться и полностью перезапускать метрополитен. Кроме того, вчера на маршруты вышли все трамваи, троллейбусы, автобусы», — сказал мэр.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 апреля 2024 в 14:55;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил о текущей ситуации в городе с электроснабжением.".