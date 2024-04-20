Все трамваи, троллейбусы и автобусы вышли на маршруты в Харькове – Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил о текущей ситуации в городе с электроснабжением.

«Улучшения нет. Но работают работники «Укрэнерго», «Харьковоблэнерго». К сожалению, были применены графики отключений, кроме этого эти графики были пересмотрены и интервал был увеличен, так как не хватает напряжения. Есть определенные сложности с оборудованием. Но, как уверяют нас энергетики, они постепенно отлаживают этот процесс и графики будут возвращены. Мы стараемся стабилизировать работу коммунального транспорта, у нас работает метро, интервалы сегодня до 20 минут между поездами. К сожалению, только за эту неделю нам приходилось четыре раза останавливаться и полностью перезапускать метрополитен. Кроме того, вчера на маршруты вышли все трамваи, троллейбусы, автобусы», — сказал мэр.

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