Усі трамваї, тролейбуси і автобуси вийшли на маршрути в Харкові – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив про поточну ситуацію у місті з електропостачанням.

«Покращення немає. Але працюють працівники «Укренерго», «Харківобленерго». На жаль, були застосовані графіки відключень, крім цього, ці графіки були переглянуті й інтервал був збільшений, бо не вистачає напруги. Є певні складнощі з обладнанням. Але, як запевняють нас енергетики, вони поступово налагоджують цей процес і графіки будуть повернуті. Ми намагаємося стабілізувати роботу комунального транспорту, у нас працює метро, інтервали сьогодні до 20 хвилини між потягами. На жаль, тільки за цей тиждень ми мали чотири рази зупинятися і повністю перезапускати метрополітен. Крім цього, вчора на маршрути вийшли всі трамваї, тролейбуси, автобуси», – сказав мер.

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