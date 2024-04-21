Мертвецки пьяного водителя поймали ночью в Харькове: что показал Drager

В Шевченковском районе Харькова в ночь на 21 апреля остановили за нарушение комендантского часа водителя Ford. Оказалось, что он был крепко навеселе.

Как сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, мужчина согласился дунуть в Drager, и прибор показал 3.45 промилле алкоголя в крови, что более чем в 17 раз превышает допустимую норму (такой уровень опьянения считается тяжелым и для мужчины весом 80 килограммов соответствует 450 граммам выпитой водки — ред.).

Патрульные составили на водителя админпротокол по ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КУоАП.