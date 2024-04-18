Live
  • Чт 18.04.2024
  • Харьков  +18°С
  • USD 39.55
  • EUR 42.06

На Харьковщине остановили авто с 500 л. алкоголя: по документам везли молочку

Общество 16:57   18.04.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине остановили авто с 500 л. алкоголя: по документам везли молочку Фото: ГУНП в Харьковской области

На одном из блокпостов города Чугуев 17 апреля правоохранители обнаружили авто «ВАЗ» с 500 л. алкоголя сомнительного происхождения.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, за рулем авто находился 32-летний мужчина.

«Багажное отделение и пассажирские места автомобиля были полностью заполнены картонными коробками. Водитель объяснил, что это молочная продукция, которую он доставляет в Купянский район. Мужчина предоставил правоохранителям накладную на груз. Однако при проверке оказалось, что в коробках находится не молочная продукция, а суррогатный алкоголь и водка с поддельными акцизными марками», — отметили копы.

В общей сложности правоохранители изъяли 400 литров суррогата в тетрапаках и 58 бутылок водки. Изъятый алкоголь направили на экспертное исследование.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УКУ. Мужчине грозит до 5 лет заключения.

01

02
Фото: ГУНП в Харьковской области

Читайте также: Контрафактные спирт и коньяк на 3 млн грн обнаружили на Харьковщине (видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Ракета С-300 прилетела днем по селу под Харьковом — ранен мужчина (фото)
Ракета С-300 прилетела днем по селу под Харьковом — ранен мужчина (фото)
18.04.2024, 17:27
Долги за «коммуналку» и ситуацию со светом обсудили на Харьковщине (видео)
Долги за «коммуналку» и ситуацию со светом обсудили на Харьковщине (видео)
17.04.2024, 13:19
Главные новости Харькова 18.04: фейк про Сырского, аварийные отключения, взрыв
Главные новости Харькова 18.04: фейк про Сырского, аварийные отключения, взрыв
18.04.2024, 17:48
В Харькове раздался взрыв: в ВС ВСУ предупреждали о пусках КАБов
В Харькове раздался взрыв: в ВС ВСУ предупреждали о пусках КАБов
18.04.2024, 14:21
Работа в Харькове и области: вакансии от 11 до 20 тысяч гривен
Работа в Харькове и области: вакансии от 11 до 20 тысяч гривен
18.04.2024, 12:15
Важную льготу на перевозки для аграриев Харьковщины одобрил Кабмин — Синегубов
Важную льготу на перевозки для аграриев Харьковщины одобрил Кабмин — Синегубов
18.04.2024, 18:10

Новости по теме:

12:46
Хотел подкупить копов, чтобы провести водку в Купянск: будут судить мужчину
15:56
Злоупотребляет алкоголем и наркотиками: мать отказалась от младенца в Харькове
22:28
Тонны поддельной водки, виски и коньяка изъяли из подпольного цеха в Харькове
10:15
«По рецепту дедушки»: дед с внуком на Харьковщине производили «коньяк»
17:32
Полиция поймала дельцов, нелегально торговавших алкоголем на Харьковщине

Вы читали новость: «На Харьковщине остановили авто с 500 л. алкоголя: по документам везли молочку»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 апреля 2024 в 16:57;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На одном из блокпостов города Чугуев 17 апреля правоохранители обнаружили авто «ВАЗ» с 500 л. алкоголя сомнительного происхождения.".