На Харьковщине остановили авто с 500 л. алкоголя: по документам везли молочку
На одном из блокпостов города Чугуев 17 апреля правоохранители обнаружили авто «ВАЗ» с 500 л. алкоголя сомнительного происхождения.
Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, за рулем авто находился 32-летний мужчина.
«Багажное отделение и пассажирские места автомобиля были полностью заполнены картонными коробками. Водитель объяснил, что это молочная продукция, которую он доставляет в Купянский район. Мужчина предоставил правоохранителям накладную на груз. Однако при проверке оказалось, что в коробках находится не молочная продукция, а суррогатный алкоголь и водка с поддельными акцизными марками», — отметили копы.
В общей сложности правоохранители изъяли 400 литров суррогата в тетрапаках и 58 бутылок водки. Изъятый алкоголь направили на экспертное исследование.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УКУ. Мужчине грозит до 5 лет заключения.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: алкоголь, блокпост, везли, молочка, полиция, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 18 апреля 2024 в 16:57;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На одном из блокпостов города Чугуев 17 апреля правоохранители обнаружили авто «ВАЗ» с 500 л. алкоголя сомнительного происхождения.".