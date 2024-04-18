На Харьковщине остановили авто с 500 л. алкоголя: по документам везли молочку

На одном из блокпостов города Чугуев 17 апреля правоохранители обнаружили авто «ВАЗ» с 500 л. алкоголя сомнительного происхождения.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, за рулем авто находился 32-летний мужчина.

«Багажное отделение и пассажирские места автомобиля были полностью заполнены картонными коробками. Водитель объяснил, что это молочная продукция, которую он доставляет в Купянский район. Мужчина предоставил правоохранителям накладную на груз. Однако при проверке оказалось, что в коробках находится не молочная продукция, а суррогатный алкоголь и водка с поддельными акцизными марками», — отметили копы.

В общей сложности правоохранители изъяли 400 литров суррогата в тетрапаках и 58 бутылок водки. Изъятый алкоголь направили на экспертное исследование.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УКУ. Мужчине грозит до 5 лет заключения.