На Харківщині зупинили авто, нашпиговане алкоголем: по документах була молочка
На одному з блокпостів міста Чугуїв 17 квітня правоохоронці виявили авто «ВАЗ» із 500 літрів алкоголю сумнівного походження.
Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, за кермом авто був 32-річний чоловік.
«Багажне відділення та пасажирські місця автівки були вщент заповнені картонними коробками. Водій пояснив, що це молочна продукція, яку він везе в Куп’янський район. Чоловік надав правоохоронцям накладну на вантаж. Проте під час перевірки виявилось, що в коробках знаходиться не молочна продукція, а сурогатний алкоголь та горілка з підробленими акцизними марками», – зазначили копи.
Загалом правоохоронці вилучили 400 літрів сурогату в тетрапаках та 58 пляшок горілки. Вилучений алкоголь направили на експертне дослідження.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) ККУ. Чоловіку загрожує до 5 років ув’язнення.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: алкоголь, блокпост, везли, молочка, поліція, харківщина;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На одному з блокпостів міста Чугуїв 17 квітня правоохоронці виявили авто «ВАЗ» із 500 літрів алкоголю сумнівного походження.".