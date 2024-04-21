Мертвецьки п’яного водія спіймали вночі в Харкові: що показав Drager
У Шевченківському районі Харкова в ніч проти 21 квітня зупинили за порушення комендантської години водія Ford. Виявилося, що він був сильно напідпитку.
Як повідомляють в Управлінні патрульної поліції в Харківській області, чоловік погодився дмухнути у Drager, і прилад показав 3.45 проміле алкоголю у крові, що більш ніж у 17 разів перевищує допустиму норму (такий рівень сп’яніння вважається важким і для чоловіка вагою 80 кілограмів відповідає 450 грамам випитої горілки – ред.).
Патрульні склали на водія адмінпротокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2024 в 12:03;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Шевченківському районі Харкова в ніч проти 21 квітня зупинили за порушення комендантської години водія Ford".