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Мертвецьки п’яного водія спіймали вночі в Харкові: що показав Drager

Суспільство 12:03   21.04.2024
Олена Нагорна
Мертвецьки п’яного водія спіймали вночі в Харкові: що показав Drager

У Шевченківському районі Харкова в ніч проти 21 квітня зупинили за порушення комендантської години водія Ford. Виявилося, що він був сильно напідпитку.

Як повідомляють в Управлінні патрульної поліції в Харківській області, чоловік погодився дмухнути у Drager, і прилад показав 3.45 проміле алкоголю у крові, що більш ніж у 17 разів перевищує допустиму норму (такий рівень сп’яніння вважається важким і для чоловіка вагою 80 кілограмів відповідає 450 грамам випитої горілки – ред.).

Патрульні склали на водія адмінпротокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2024 в 12:03;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Шевченківському районі Харкова в ніч проти 21 квітня зупинили за порушення комендантської години водія Ford".