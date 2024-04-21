Мертвецьки п’яного водія спіймали вночі в Харкові: що показав Drager

У Шевченківському районі Харкова в ніч проти 21 квітня зупинили за порушення комендантської години водія Ford. Виявилося, що він був сильно напідпитку.

Як повідомляють в Управлінні патрульної поліції в Харківській області, чоловік погодився дмухнути у Drager, і прилад показав 3.45 проміле алкоголю у крові, що більш ніж у 17 разів перевищує допустиму норму (такий рівень сп’яніння вважається важким і для чоловіка вагою 80 кілограмів відповідає 450 грамам випитої горілки – ред.).

Патрульні склали на водія адмінпротокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП.