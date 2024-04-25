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На Харьковщине отключалось оборудование на высоковольтной подстанции

Общество 10:32   25.04.2024
Оксана Горун
На Харьковщине отключалось оборудование на высоковольтной подстанции

В Харьковской области зафиксировали аварию на электросетях. Оборудование отключалось по техническим причинам, сообщило Минэнерго.

«В Харьковской области на высоковольтной подстанции по технологическим причинам краткосрочно отключалось оборудование. В результате отключилась высоковольтная воздушная линия. Обесточивания потребителей не было», — сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины утром 25 апреля.

В Минэнерго также отметили, что графики отключений электричества действовали на Харьковщине в минувшие сутки и действуют сейчас.

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Напомним, накануне Харьковоблэнерго опубликовало новый график отключений — с 25 по 28 апреля.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 апреля 2024 в 10:32;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области зафиксировали аварию на электросетях. Оборудование отключалось по техническим причинам, сообщило Минэнерго".