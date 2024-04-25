На Харьковщине отключалось оборудование на высоковольтной подстанции

В Харьковской области зафиксировали аварию на электросетях. Оборудование отключалось по техническим причинам, сообщило Минэнерго.

«В Харьковской области на высоковольтной подстанции по технологическим причинам краткосрочно отключалось оборудование. В результате отключилась высоковольтная воздушная линия. Обесточивания потребителей не было», — сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины утром 25 апреля.

В Минэнерго также отметили, что графики отключений электричества действовали на Харьковщине в минувшие сутки и действуют сейчас.

Напомним, накануне Харьковоблэнерго опубликовало новый график отключений — с 25 по 28 апреля.