На Харьковщине отключалось оборудование на высоковольтной подстанции
В Харьковской области зафиксировали аварию на электросетях. Оборудование отключалось по техническим причинам, сообщило Минэнерго.
«В Харьковской области на высоковольтной подстанции по технологическим причинам краткосрочно отключалось оборудование. В результате отключилась высоковольтная воздушная линия. Обесточивания потребителей не было», — сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины утром 25 апреля.
В Минэнерго также отметили, что графики отключений электричества действовали на Харьковщине в минувшие сутки и действуют сейчас.
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Напомним, накануне Харьковоблэнерго опубликовало новый график отключений — с 25 по 28 апреля.
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- • Дата публикации материала: 25 апреля 2024 в 10:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области зафиксировали аварию на электросетях. Оборудование отключалось по техническим причинам, сообщило Минэнерго".