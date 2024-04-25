На Харківщині відключалося обладнання на високовольтній підстанції
На Харківщині зафіксували аварію на електромережах. Обладнання відключалося з технічних причин, повідомило Міненерго.
“У Харківській області на високовольтній підстанції з технологічних причин короткостроково вимикалося обладнання. В результаті відключилась високовольтна повітряна лінія. Знеструмлень споживачів не було”, – повідомила пресслужба Міністерства енергетики України вранці 25 квітня.
У Міненерго також зазначили, що графіки відключень електрики діяли на Харківщині минулої доби та діють зараз.
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Нагадаємо, напередодні Харківобленерго опублікувало новий графік відключень – з 25 по 28 квітня.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2024 в 10:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині зафіксували аварію на електромережах. Обладнання відключалося з технічних причин, повідомило Міненерго".