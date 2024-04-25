На Харківщині відключалося обладнання на високовольтній підстанції

На Харківщині зафіксували аварію на електромережах. Обладнання відключалося з технічних причин, повідомило Міненерго.

“У Харківській області на високовольтній підстанції з технологічних причин короткостроково вимикалося обладнання. В результаті відключилась високовольтна повітряна лінія. Знеструмлень споживачів не було”, – повідомила пресслужба Міністерства енергетики України вранці 25 квітня.

У Міненерго також зазначили, що графіки відключень електрики діяли на Харківщині минулої доби та діють зараз.

Нагадаємо, напередодні Харківобленерго опублікувало новий графік відключень – з 25 по 28 квітня.