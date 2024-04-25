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На Харківщині відключалося обладнання на високовольтній підстанції

Суспільство 10:32   25.04.2024
Оксана Горун
На Харківщині відключалося обладнання на високовольтній підстанції

На Харківщині зафіксували аварію на електромережах. Обладнання відключалося з технічних причин, повідомило Міненерго.

“У Харківській області на високовольтній підстанції з технологічних причин короткостроково вимикалося обладнання. В результаті відключилась високовольтна повітряна лінія. Знеструмлень споживачів не було”, – повідомила пресслужба Міністерства енергетики України вранці 25 квітня.

У Міненерго також зазначили, що графіки відключень електрики діяли на Харківщині минулої доби та діють зараз.

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Нагадаємо, напередодні Харківобленерго опублікувало новий графік відключень – з 25 по 28 квітня.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2024 в 10:32;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині зафіксували аварію на електромережах. Обладнання відключалося з технічних причин, повідомило Міненерго".