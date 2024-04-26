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Харьковчанам предлагают работу трактористов, обещают научить

Общество 10:32   26.04.2024
Оксана Горун
Харьковчанам предлагают работу трактористов, обещают научить

КП «Харьковблагоустройство» сообщило, то приглашает на работу как мужчин, так и женщин, которые готовы бесплатно обучиться на трактористов.

Условие обучения — дальнейшее трудоустройство на предприятии.

«Гарантируем: оплату за обучение; стабильную выплату заработной платы; социальное и пенсионное страхование; льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг (на одного человека в пределах социальной нормы жилья и социальных нормативов пользования жилищно-коммунальными услугами); соблюдение всех норм трудового законодательства Украины», — сообщила пресс-служба КП «Харьковблагоустройство».

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Обращаться можно по адресу: ул. Шатиловская, 4 (метро «Научная»). Контактный телефон: (066) 800-20-28 (звонить можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00).

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 апреля 2024 в 10:32;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковблагоустройство» сообщило, то приглашает на работу как мужчин, так и женщин, которые готовы бесплатно обучиться на трактористов".