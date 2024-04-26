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Харків’янам пропонують роботу трактористів, обіцяють навчити

Суспільство 10:32   26.04.2024
Оксана Горун
Харків’янам пропонують роботу трактористів, обіцяють навчити

КП “Харківблагоустрій” повідомило, що запрошує на роботу як чоловіків, так і жінок, які готові безплатно навчитися на трактористів.

Умова навчання – подальше працевлаштування на підприємстві.

“Гарантуємо: оплату за навчання; стабільну виплату заробітної плати; соціальне та пенсійне страхування; пільги на оплату житлово-комунальних послуг (на одну особу в межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами); дотримання всіх норм трудового законодавства України”, – повідомила пресслужба КП “Харківблагоустрій”.

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Звертатись можна за адресою: вул. Шатилівська, 4 (метро “Наукова”). Контактний телефон: (066) 800-20-28 (дзвонити можна з понеділка до п’ятниці з 9:00 до 16:00).

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2024 в 10:32;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП “Харківблагоустрій” повідомило, що запрошує на роботу як чоловіків, так і жінок, які готові безплатно навчитися на трактористів".