Предприниматель самовольно достроил помещение в Харьковской области

В городе Первомайский Лозовского района предприниматель к нежилому зданию площадью почти 470 м² пристроил дополнительное помещение — торговый объект площадью 135 м², сообщила Харьковская областная прокуратура.

При этом каких-либо разрешительных документов, дающих право выполнять строительные работы, предприниматель не имел. Поэтому обвиняемый совершил самовольное строительство на самовольно занятом земельном участке.

Предпринимателя будут судить в Первомайском горсуде Харьковской области. Ему «светит» 3 года лишения свободы.

Также прокуратура требует принудительно снести самовольно построенное помещение торгового объекта и освободить земельный участок.