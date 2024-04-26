Предприниматель самовольно достроил помещение в Харьковской области
В городе Первомайский Лозовского района предприниматель к нежилому зданию площадью почти 470 м² пристроил дополнительное помещение — торговый объект площадью 135 м², сообщила Харьковская областная прокуратура.
При этом каких-либо разрешительных документов, дающих право выполнять строительные работы, предприниматель не имел. Поэтому обвиняемый совершил самовольное строительство на самовольно занятом земельном участке.
Предпринимателя будут судить в Первомайском горсуде Харьковской области. Ему «светит» 3 года лишения свободы.
Также прокуратура требует принудительно снести самовольно построенное помещение торгового объекта и освободить земельный участок.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: предприниматель, пристройка, суд, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 26 апреля 2024 в 18:23;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Первомайский Лозовского района предприниматель к нежилому зданию площадью почти 470 м² пристроил дополнительное помещение — торговый объект площадью 135 м², сообщила Харьковская областная прокуратура. ".