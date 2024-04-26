Live
  • Пт 26.04.2024
  • Харьков  +19°С
  • USD 39.67
  • EUR 42.52

Предприниматель самовольно достроил помещение в Харьковской области

Общество 18:23   26.04.2024
Оксана Якушко
Предприниматель самовольно достроил помещение в Харьковской области

В городе Первомайский Лозовского района предприниматель к нежилому зданию площадью почти 470 м² пристроил дополнительное помещение — торговый объект площадью 135 м², сообщила Харьковская областная прокуратура.

При этом каких-либо разрешительных документов, дающих право выполнять строительные работы, предприниматель не имел. Поэтому обвиняемый совершил самовольное строительство на самовольно занятом земельном участке.

Предпринимателя будут судить в Первомайском горсуде Харьковской области. Ему «светит» 3 года лишения свободы.

Также прокуратура требует принудительно снести самовольно построенное помещение торгового объекта и освободить земельный участок.

Читайте также: Два укрытия присвоили в Харькове, прокуратура судится с АО «Укртелеком»

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Опубликован новый график отключения света в Харькове и области
Опубликован новый график отключения света в Харькове и области
26.04.2024, 14:24
Ночью в Харькове и области будет опасно: синоптики прогнозируют грозу
Ночью в Харькове и области будет опасно: синоптики прогнозируют грозу
26.04.2024, 15:21
Какие страны Европы сокращают помощь беженцам из Украины
Какие страны Европы сокращают помощь беженцам из Украины
26.04.2024, 16:17
Горсовет в Харькове на ближайшей сессии отменит часть налогов для бизнеса
Горсовет в Харькове на ближайшей сессии отменит часть налогов для бизнеса
26.04.2024, 07:33
Пес чудом выжил после удара по Дергачам под Харьковом: что в его глазах (фото)
Пес чудом выжил после удара по Дергачам под Харьковом: что в его глазах (фото)
26.04.2024, 18:55
Ранены волонтеры – РФ ударила дроном по гражданскому автомобилю на Харьковщине
Ранены волонтеры – РФ ударила дроном по гражданскому автомобилю на Харьковщине
26.04.2024, 16:46

Новости по теме:

14:19
«Сливал» в РФ информацию о позициях ВСУ: приговор предпринимателю из Харькова
19:06
Ржавые буржуйки поставили защитникам Харьковщины: на них «наварили» 2,5 млн
19:03
5,5 лет тюрьмы получил бизнесмен за гранаты и «слив» позиций ВСУ в Харькове
18:53
Кофейню с 9 видами пончиков открыла харьковчанка благодаря деньгам от єРобота
13:44
12 лет «светит» дельцу с Харьковщины, который нажился на школе на 700 тысяч

Вы читали новость: «Предприниматель самовольно достроил помещение в Харьковской области»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 апреля 2024 в 18:23;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Первомайский Лозовского района предприниматель к нежилому зданию площадью почти 470 м² пристроил дополнительное помещение — торговый объект площадью 135 м², сообщила Харьковская областная прокуратура. ".