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На Харківщині підприємець самовільно добудував приміщення

Суспільство 18:23   26.04.2024
Оксана Якушко
На Харківщині підприємець самовільно добудував приміщення

У місті Первомайський Лозівського району підприємець до нежитлової будівлі площею майже 470 м² прибудував додаткове приміщення – торговельний об’єкт площею 135 м², повідомила Харківська обласна прокуратура.

При цьому будь-яких дозвільних документів, що дають право виконувати будівельні роботи, підприємець не мав. Тож обвинувачений вчинив самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці.

Підприємця судитимуть у Первомайському міськрайонному суді Харківської області. Йому «світить» 3 роки обмеження волі.

Також прокуратура вимагає примусово знести самовільно збудоване приміщення торгівельного об’єкту та звільнити земельну ділянку.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2024 в 18:23;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Первомайський Лозівського району підприємець до нежитлової будівлі площею майже 470 м² прибудував додаткове приміщення – торговельний об’єкт площею 135 м², повідомила Харківська обласна прокуратура.".