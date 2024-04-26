На Харківщині підприємець самовільно добудував приміщення
У місті Первомайський Лозівського району підприємець до нежитлової будівлі площею майже 470 м² прибудував додаткове приміщення – торговельний об’єкт площею 135 м², повідомила Харківська обласна прокуратура.
При цьому будь-яких дозвільних документів, що дають право виконувати будівельні роботи, підприємець не мав. Тож обвинувачений вчинив самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці.
Підприємця судитимуть у Первомайському міськрайонному суді Харківської області. Йому «світить» 3 роки обмеження волі.
Також прокуратура вимагає примусово знести самовільно збудоване приміщення торгівельного об’єкту та звільнити земельну ділянку.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: предприниматель, пристройка, суд, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2024 в 18:23;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Первомайський Лозівського району підприємець до нежитлової будівлі площею майже 470 м² прибудував додаткове приміщення – торговельний об’єкт площею 135 м², повідомила Харківська обласна прокуратура.".