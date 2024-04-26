На Харківщині підприємець самовільно добудував приміщення

У місті Первомайський Лозівського району підприємець до нежитлової будівлі площею майже 470 м² прибудував додаткове приміщення – торговельний об’єкт площею 135 м², повідомила Харківська обласна прокуратура.

При цьому будь-яких дозвільних документів, що дають право виконувати будівельні роботи, підприємець не мав. Тож обвинувачений вчинив самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці.

Підприємця судитимуть у Первомайському міськрайонному суді Харківської області. Йому «світить» 3 роки обмеження волі.

Також прокуратура вимагає примусово знести самовільно збудоване приміщення торгівельного об’єкту та звільнити земельну ділянку.