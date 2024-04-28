Обстрелы и эвакуация. Как прошли сутки на Харьковщине — сводка от полиции

За прошедшие сутки на Харьковщине с территории Купянского района эвакуировали троих женщин, с территории Дергачевского района – 12 человек, из них: детей – 6, женщин – 4, мужчин – 2, сообщили в Нацполиции.

▪️Волчанские Хутора. 27 апреля около 11:20 россияне нанесли два удара КАБами. В результате обстрела повреждено здание детского сада «Колокольчик».

▪️Боровая. 27 апреля около 11:45 российский КАБ попал в лесополосу.

▪️Белый Колодезь. 27 апреля около 13:10 российский дрон попал в гражданский автомобиль. В результате обстрела водитель получил ранения и был доставлен в больницу.

▪️Благодатовка. 27 апреля около 10:00 враг из РСЗО «Ураган» обстрелял населенный пункт. Пожар повредил частный дом и сарай.

В 22:07 враг снова обстрелял Благодатовку. Повреждены частные дома. Без пострадавших.

▪️Нечволодовка. 27 апреля около 22:00 вражеские войска обстреляли село. Информация о пострадавших не поступала.

▪️Слобожанское. 27 апреля примерно в 17:30 россияне обстреляли населенный пункт из РСЗО. Без пострадавших.

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