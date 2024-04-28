Обстріли та евакуація. Як минула доба на Харківщині – зведення від поліції

Минулої доби на Харківщині з території Куп’янського району евакуювали трьох жінок, з території Дергачівського району – 12 осіб, з них: дітей – 6, жінок – 4, чоловіків – 2, повідомили у Нацполіції.

▪️Вовчанські Хутори. 27 квітня близько 11:20 ворожі війська завдали два удари керованим авіабомбами. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю дитячого садка «Дзвіночок».

▪️Борова. 27 квітня близько 11:45 ворожий КАБ поцілив у лісосмугу.

▪️Білий Колодязь. 27 квітня близько 13:10 російський дрон влучив у цивільний автомобіль. Внаслідок обстрілу водій отримав поранення та був доставлений до лікарні.

▪️Благодатівка. 27 квітня близько 10:00 ворог з РСЗВ «Ураган» обстріляв населений пункт. Сталася пожежа, внаслідок якої пошкоджено приватне домоволодіння, господарчу споруду.

О 22:07 ворог знову обстріляв Благодатівку. Пошкоджено приватні домоволодіння. Без постраждалих.

▪️Нечволодівка. 27 квітня близько 22:00 ворожі війська обстріляли населений пункт. Інформація про постраждалих не надходила.

▪️Слобожанське. 27 квітня приблизно о 17:30 військові рф обстріляли населений пункт з РСЗВ. Без постраждалих.