Обстріли та евакуація. Як минула доба на Харківщині – зведення від поліції
Минулої доби на Харківщині з території Куп’янського району евакуювали трьох жінок, з території Дергачівського району – 12 осіб, з них: дітей – 6, жінок – 4, чоловіків – 2, повідомили у Нацполіції.
▪️Вовчанські Хутори. 27 квітня близько 11:20 ворожі війська завдали два удари керованим авіабомбами. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю дитячого садка «Дзвіночок».
▪️Борова. 27 квітня близько 11:45 ворожий КАБ поцілив у лісосмугу.
▪️Білий Колодязь. 27 квітня близько 13:10 російський дрон влучив у цивільний автомобіль. Внаслідок обстрілу водій отримав поранення та був доставлений до лікарні.
▪️Благодатівка. 27 квітня близько 10:00 ворог з РСЗВ «Ураган» обстріляв населений пункт. Сталася пожежа, внаслідок якої пошкоджено приватне домоволодіння, господарчу споруду.
О 22:07 ворог знову обстріляв Благодатівку. Пошкоджено приватні домоволодіння. Без постраждалих.
▪️Нечволодівка. 27 квітня близько 22:00 ворожі війська обстріляли населений пункт. Інформація про постраждалих не надходила.
▪️Слобожанське. 27 квітня приблизно о 17:30 військові рф обстріляли населений пункт з РСЗВ. Без постраждалих.
Читайте також: Двоє поранених внаслідок атаки російського БпЛА по вантажівці на Харківщині
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: КАБ, Нацполиция, обстріл, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Обстріли та евакуація. Як минула доба на Харківщині – зведення від поліції»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2024 в 10:01;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби на Харківщині з території Куп’янського району евакуювали трьох жінок, з території Дергачівського району – 12 осіб, з них: дітей – 6, жінок – 4, чоловіків – 2, повідомили у Нацполіції.".