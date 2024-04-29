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13 домов, поврежденных обстрелами, восстанавливают в поселке на Харьковщине

Общество 18:37   29.04.2024
Оксана Якушко
13 домов, поврежденных обстрелами, восстанавливают в поселке на Харьковщине Фото: ХОВА

В прошлом году в поселке Старый Салтов отремонтировали четыре многоэтажки, еще 13 продлили на 2024 год, сообщили в ХОВА.

Эти многоквартирные дома включены в перечень проектов, которые восстанавливают на средства фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Поселок Старый Салтов значительно пострадал от вражеских обстрелов. Враг прицельно бил по жилищной инфраструктуре. В апреле этого года готовим к сдаче в эксплуатацию два дома, еще три будут готовы в мае. Остальные жилые объекты завершим летом и осенью», – отметил Синегубов.

Помощник прораба Антон Погарский работает на одном из домов, где вскоре закончат восстановительные работы. Он рассказал, что в многоэтажке уже полностью заменили окна и двери, обустроили укрытие в подвале.

«Этот дом был одним из самых поврежденных, имел четыре попадания, разрушение плит перекрытия и крыши. Теперь это все восстановлено, здание утеплено, остается завершить работы по цоколю», – сказал Антон Погарский.

В настоящее время в Старом Салтове восстанавливают школу и разрабатывается отдельный проект на строительство защитного сооружения гражданской защиты, а также ремонтируют здание амбулатории общей практики семейной медицины и Центра предоставления административных услуг.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 29 апреля 2024 в 18:37;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В прошлом году в поселке Старый Салтов отремонтировали четыре многоэтажки, еще 13 продлили на 2024 год, сообщили в ХОВА.".