Пострадавшую школу в Мерефе планируют отстроить до конца августа за 70 млн грн

Одно из образовательных учреждений Мерефянской громады, пострадавшей в результате попадания российской ракеты, хотят восстановить до конца августа, сообщили в ХОВА.

«В основную школу был «прилет» 17 марта 2022 года. Это было в 03:40. Школа была разрушена полностью», — рассказала директор учреждения Тамара Рыжкова.

Пострадало также здание начальной школы, что находится рядом. Именно это помещение сейчас и восстанавливают. Общая стоимость объекта – 69,5 млн грн. Восстанавливают его за средства фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии и областного бюджета.

«На здании хорошо утеплили фасад. Кроме того, система отопления была запущена еще в октябре прошлого года. Зимовали с новой системой отопления и температура в классах была до 30 градусов», — отметил прораб Николай Кащеев.

Уже частично выполнены работы по установке гипсокартона, подшивке потолка. Установлены окна и двери, также на 80% выполнены работы по замене электросетей. В течение месяца строители планируют закончить фасад здания и перейти к отделочным работам и благоустройству территории, добавил прораб.

«Мы сделали проект на укрытие, который уже прошел экспертизу. Укрытие рассчитано на 400 человек. В будущем, если возобновится офлайн-учеба, сможем учиться в одну смену. На военный период за границу выехали более 100 семей, но мы общаемся с ними. Они из школы не выбыли, все учатся онлайн и желают вернуться назад, как только завершится война», — заявила директор лицея.