Live
  • Чт 25.04.2024
  • Харьков  +24°С
  • USD 39.47
  • EUR 42.18

Пострадавшую школу в Мерефе планируют отстроить до конца августа за 70 млн грн

Общество 14:54   25.04.2024
Виктория Яковенко
Пострадавшую школу в Мерефе планируют отстроить до конца августа за 70 млн грн

Одно из образовательных учреждений Мерефянской громады, пострадавшей в результате попадания российской ракеты, хотят восстановить до конца августа, сообщили в ХОВА.

«В основную школу был «прилет» 17 марта 2022 года. Это было в 03:40. Школа была разрушена полностью», — рассказала директор учреждения Тамара Рыжкова.

Пострадало также здание начальной школы, что находится рядом. Именно это помещение сейчас и восстанавливают. Общая стоимость объекта – 69,5 млн грн. Восстанавливают его за средства фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии и областного бюджета.

«На здании хорошо утеплили фасад. Кроме того, система отопления была запущена еще в октябре прошлого года. Зимовали с новой системой отопления и температура в классах была до 30 градусов», — отметил прораб Николай Кащеев.

Уже частично выполнены работы по установке гипсокартона, подшивке потолка. Установлены окна и двери, также на 80% выполнены работы по замене электросетей. В течение месяца строители планируют закончить фасад здания и перейти к отделочным работам и благоустройству территории, добавил прораб.

«Мы сделали проект на укрытие, который уже прошел экспертизу. Укрытие рассчитано на 400 человек. В будущем, если возобновится офлайн-учеба, сможем учиться в одну смену. На военный период за границу выехали более 100 семей, но мы общаемся с ними. Они из школы не выбыли, все учатся онлайн и желают вернуться назад, как только завершится война», — заявила директор лицея.

Читайте также: Первая подземная школа в Харькове готовится к открытию: как она будет работать

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Будет гроза: завтра в Харькове и области ожидается опасная погода
Будет гроза: завтра в Харькове и области ожидается опасная погода
25.04.2024, 13:15
Харьковчанам предлагают работу в городской больнице
Харьковчанам предлагают работу в городской больнице
25.04.2024, 15:20
Опубликован график отключений света в Харькове и области с 25 по 28 апреля
Опубликован график отключений света в Харькове и области с 25 по 28 апреля
24.04.2024, 15:14
Цены на пасхальную выпечку проанализировали в Харькове
Цены на пасхальную выпечку проанализировали в Харькове
25.04.2024, 11:04
Работа в Харькове и области: предлагают бурить нефть и газ за 28 тыс. грн
Работа в Харькове и области: предлагают бурить нефть и газ за 28 тыс. грн
25.04.2024, 11:20
Обокрал женщину на поминках: житель Чугуевщины признался в преступлении (фото)
Обокрал женщину на поминках: житель Чугуевщины признался в преступлении (фото)
25.04.2024, 15:45

Новости по теме:

12:12
В мэрии сообщили, в каких районах Харькова продолжают восстанавливать дома
17:49
В Харькове отстраивают дом, на который россияне скинули авиабомбу (фото)
19:00
В Харькове восстанавливают колонию, разрушенную обстрелом весной (фото)
13:16
На Харьковщине восстанавливают газоснабжение после обстрела Харьковского района
13:26
На Харьковщине восстанавливают инфраструктуру и наводят порядок в освобожденных селах

Вы читали новость: «Пострадавшую школу в Мерефе планируют отстроить до конца августа за 70 млн грн»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 апреля 2024 в 14:54;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Одно из образовательных учреждений Мерефянской громады, пострадавшей в результате попадания российской ракеты, хотят восстановить до конца августа, сообщили в ХОВА.".