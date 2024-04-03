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Первая подземная школа в Харькове готовится к открытию: как она будет работать

Общество 17:23   03.04.2024
Елена Нагорная
Первая подземная школа в Харькове готовится к открытию: как она будет работать

Первая в Украине подземная школа, построенная в Индустриальном районе Харькова, примет учеников уже в текущем учебном году.

В школе обустроены 20 учебных кабинетов, буфетная зона, медпункт. Занятия будут проводить для учеников 1-11 классов, сообщает пресс-служба горсовета со ссылкой на департамент образования.

«В этом году за парты готовы сесть более 600 школьников, из которых подавляющее большинство — ученики начальной школы, что соответствует актуальному запросу родителей. Обучение будет проходить в две смены. А еще дети будут получать бесплатное питание», — рассказали в департаменте.

Также там сообщили, что формирование классов следующего учебного года подходит к завершению. Базовыми для зачисления определены два учреждения: гимназия №88, которая принимает детей в 1-9 классы, и лицей №80, который принимает учеников 10-11 классов. Дополнительную консультацию можно получить в управлении образования Индустриального района по телефону 725-53-59.

Всего в подземной школе в две смены смогут учиться 900 школьников. В частности, в новом учебном году за парты сядут около 200 первоклассников.

Напомним, 2 апреля мэр Игорь Терехов сообщил о завершении строительства подземной школы в Индустриальном районе. Реализация этого проекта обошлась городскому бюджету в 58,8 миллиона гривен. На первое время в учреждении установили оборудование из школ, которые из-за войны временно не работают. В дальнейшем USAID на бесплатной основе предоставит новое оборудование (компьютеры, интерактивные доски и т. п.). К началу нового учебного года в городе планируют возвести еще три подземные школы.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 3 апреля 2024 в 17:23;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первая в Украине подземная школа, построенная в Индустриальном районе Харькова, примет учеников уже в текущем учебном году.".