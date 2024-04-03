Перша підземна школа в Харкові готується до відкриття: як вона працюватиме

Навчання у першій в Україні підземній школі, яка була збудована в Індустріальному районі Харкова, почнеться вже в поточному навчальному році.

У школі облаштовані 20 навчальних кабінетів, буфетна зона, медпункт. Заняття проводитимуть для учнів 1-11 класів, повідомляє пресслужба міськради з посиланням на департамент освіти.

«Цього року за парти готові сісти понад 600 школярів, з яких переважна більшість – учні початкової школи, що відповідає актуальному запиту батьків. Навчання проходитиме у дві зміни. А ще діти отримуватимуть безплатне харчування», – розповіли в департаменті.

Також там повідомили, що формування класів наступного навчального року підходить до завершення. Базовими для зарахування визначені дві установи: гімназія №88, яка приймає дітей до 1-9 класів, та ліцей №80, який приймає учнів 10-11 класів. Додаткову консультацію можна отримати в управлінні освіти Індустріального району за телефоном 725-53-59.

Загалом у підземній школі в Індустріальному районі у дві зміни зможуть навчатися 900 школярів. Зокрема, у новому навчальному році за парти сядуть близько 200 першокласників.

Нагадаємо, 2 квітня мер Ігор Терехов повідомив про завершення будівництва підземної школи в Індустріальному районі. Реалізація цього проєкту коштувала міському бюджету 58,8 мільйона гривень. В установі встановили обладнання зі шкіл, які через війну тимчасово не працюють. Надалі USAID на безоплатній основі надасть нове обладнання (комп’ютери, інтерактивні дошки тощо). До початку нового навчального року в місті планують звести ще три підземні школи.